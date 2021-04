Slovenská pošta plánuje nový terminál v Bratislave,reformuje aj doručovaciu sieť

dnes 10:31 -

Slovenská pošta plánuje v Bratislave nový moderný logistický terminál. Tento rok pristúpi aj k vybudovaniu nového oblastného uzla v Nitre či k automatizácii oblastného uzla v Trenčíne. Začína so zásadnou reformou doručovacej siete. Ambíciou je spustiť pilot tzv. doručovacích centier. Jednotlivé kroky súvisiace s transformáciou pošty priblížila pre TASR hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.

Slovenská pošta má podľa Dorčákovej v súčasnosti investičný dlh na nehnuteľnom majetku vo svojom vlastníctve niekoľko desiatok miliónov eur. "Okrem veľkého počtu starých a málo udržiavaných budov pobočiek je hlavným problémom triediace a distribučné centrum v Bratislave, ktoré má viac ako 40 rokov, no zároveň spracováva až polovicu celkového počtu listových a balíkových zásielok," podotkla. V nasledujúcich rokoch by sa preto mal v hlavnom meste vybudovať nový terminál, ktorý bude kapacitne vyhovovať potrebám rastúceho balíkového biznisu v ďalších rokoch.

V tomto roku štartuje zároveň reforma doručovacej siete. Má ísť o najzásadnejšiu reformu tejto oblasti za ostatných 50 rokov. Ambíciou je v priebehu niekoľkých mesiacov spustiť pilot tzv. doručovacích centier, ktoré budú integrovať toky balíkového a listového segmentu a doručovanie listových a balíkových zásielok, čo aktuálne funguje v duálnom modeli. "Zámerom Slovenskej pošty je vytvoriť jednotný systém doručovania poslednej míle a optimalizovať tak náklady na celý doručovací proces," priblížila hovorkyňa. Ak sa podarí v regióne Dunajskej Stredy tento koncept úspešne odpilotovať, pristúpi pošta k postupnému prebudovávaniu celej svojej logistickej siete.

Začiatkom roka súčasne pošta ohlásila optimalizáciu organizačnej štruktúry a rušenie "kamenných pobočiek", ktoré zaznamenávali úbytok klientov a výrazne menší záujem o poštové služby. Od marca tohto roka bolo zároveň zrušených 756 pracovných miest a v súvislosti s touto organizačnou zmenou pracovný pomer dohodou skončilo približne 500 pracovníkov. Inú vhodnú prácu v rámci Slovenskej pošty prijalo 82 zamestnancov. Ďalší sú práceneschopní, na materskej dovolenke a podobne. Finálne čísla teda pošta bude mať neskôr.

"Celková fluktuácia zamestnancov za rok 2019 bola 15,10 % a v roku 2020 na úrovni 11,65 %. Po zvyšok roka bude pošta veľmi racionálne pristupovať k nahradzovaniu 'prirodzene' odchádzajúcich zamestnancov, samozrejme, s maximálnym ohľadom na potreby prevádzky," dodala Dorčáková.

Pošta zároveň v októbri minulého roka podpísala kontrakt s Európskou investičnou bankou, ako prvý stredoeurópsky poštový úrad, na dlhodobý investičný úver 32 miliónov eur. "Využijeme ho na financovanie zvýšenia digitalizácie a automatizácie, inovatívnych IT systémov a na špeciálne poštové zariadenia, ako sú triediace linky na balíky alebo balíkoboxy," skonštatovala Dorčáková.

Forma balíkoboxov, do ktorých sa má investovať, by sa však mala prehodnotiť. Pošta plánuje začať "pilotovať" v piatich vybraných lokalitách model ľahkých interiérových boxov, ktoré by mohli byť umiestňované napríklad aj na obecných úradoch v obciach. Pri veľkých exteriérových balíkoboxoch bude pošta riešiť aj ich ďalšie funkcionality, napríklad platbu za šeky alebo SIPO. V priebehu niekoľkých mesiacov plánuje pošta spustiť ďalšiu etapu projektu tzv. online priehradky, ktorá poskytne rozšírené online poštové služby z domova.

Pošta tiež deklaruje silný záujem rozvoja partnerstva so štátom. Aj naďalej preto investuje do skvalitňovania a rozširovania IOM služieb. Ide o Integrované obslužné miesto občana, prostredníctvom ktorého občania získajú výpis z obchodného registra, listu vlastníctva či výpis alebo odpis z registra trestov.

Od 1. júla zároveň spúšťa pošta zásadný projekt elektronického colného konania eCIP, ktorým vyvrcholí úsilie Slovenskej pošty zabezpečiť legislatívnu povinnosť Európskej komisie na preclievanie a zdaňovanie zásielok z tretích krajín do 22 eur.