Rakúsko nechce trvalý spoločný únijný dlh, ale verí, že prostriedky na obnovu dorazia včas

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 14:37 -

Rakúsky šéf financií je presvedčený, že nie je potrebné sa obávať, reaguje tak na hlasy investorov poukazujúcich na možné meškanie toľko potrebnej postpandemickej hotovosti.

Situáciu náležite skomplikoval nemecký ústavný súd, ktorý proces spochybnil a účinne zastavil potrebné legislatívne kroky pred uvoľnením finančných prostriedkov v Nemecku. „Samozrejme, že sme dosť pozorne sledovali vývoj rozhodnutia súdu v Nemecku. Do istej miery stanovuje to, čo mnohí kritici tvrdia, že existuje nebezpečenstvo trvalého presadzovania dočasných opatrení,“ uviedol v piatok pre CNBC rakúsky minister financií Gernot BlümeI.

Nemecký súd konal po tom, čo sa občianske združenie sťažovalo, že zmluvy EÚ neumožňujú spoločný dlh. Nemeckí sudcovia uviedli, že federálna vláda by mala zabezpečiť, aby sa pôžičky na úrovni EÚ „nestali trvalým riešením“, čo je aj názor zdieľaný Rakúskom. „Chápem, čo povedal nemecký súd, a v niektorých častiach s tým súhlasím,“ uviedol Gernot BlümeI s tým, že Rakúsko je „v porovnaní s Francúzskom a Nemeckom„ o niečo skeptickejšie, čo sa týka trvalého spoločného dlhu v rámci Európskej únie. To nie je to, na čo bola Únia určená. A teraz sme prijali opatrenia na boj proti kríze. Podľa (jej) definície je však kríza dočasnou situáciou, takže opatrenia, ktoré sme prijali na boj proti tejto kríze, majú byť tiež dočasného charakteru,“ uviedol BlümeI v piatok pre CNBC.





Pred uvoľnením finančných prostriedkov je potrebný ešte jeden krok, všetky členské štáty EÚ musia ukončiť ratifikačný proces vo svojich národných parlamentoch. Rakúsko je medzi 10 národmi EÚ, ktoré to ešte musia urobiť, a bez toho nemôže EÚ využiť trhy s dlhmi. „Som presvedčený, že nebude nutné odkladať emitovanie týchto európskych dlhopisov, pretože je to dôležité opatrenie na oživenie európskeho hospodárstva," uviedol financmajster Rakúska na otázku, prečo jeho krajina zatiaľ neurobila potrebný ratifikačný krok. „Dohodli sme sa na týchto opatreniach, Rakúsko prispieva veľkým podielom, 12 miliardami eur, do tohto fondu a robíme to preto, lebo si myslíme, že je to správna cesta na zvýšenie rastu na európskom trhu, pretože z toho budú mať úžitok všetci občania Európy," dodal.