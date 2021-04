Mesto hľadá nájomcov do svojho "podnikateľského inkubátora"

dnes 16:31 -

Mesto Vranov nad Topľou hľadá nájomcov do svojej novopostavenej priemyselnej haly v mestskom zelenom priemyselnom parku Ferovo. V "podnikateľskom inkubátore", ako samospráva stavbu pracovne nazýva, vedia pôsobiť naraz aj tri menšie firmy, myslí si vedúci oddelenia mestského majetku vranovského mestského úradu Marián Onderko.

"Hala je pre miestnych, lokálnych podnikateľov. Naša predstava je, aby tam boli maximálne tri podnikateľské subjekty," uviedol s tým, že priestory, ktoré novostavba ponúka, sú vhodné na prevádzkovanie internetového obchodu alebo ľahkého priemyslu. V súčasnosti má mesto podľa Onderkových slov rokovať o prenájme časti haly s miestnou spoločnosťou, detaily o tomto subjekte však zatiaľ nechcel konkretizovať.

Podľa slov primátora mesta Jána Ragana komunikuje samospráva v súvislosti s obsadením svojej priemyselnej haly aj s ministerstvom hospodárstva. "Budeme sa snažiť získať tam nejaký podnikateľský subjekt, ktorý by vytvoril pracovné miesta," povedal s tým, že hlavnou myšlienkou "podnikateľského inkubátora" bolo vytvoriť zázemie na rozbeh začínajúcich firiem. "Ak by sa tejto firme následne darilo, v našom priemyselnom parku je ešte dostatok priestorov, kde by sa takáto firma potom mohla premiestniť," vysvetlil. Ako doplnil, nová mestská priemyselná hala má rozlohu približne 1200 štvorcových metrov (m2) a okrem výrobných ponúka aj administratívne a sociálne priestory. "V hale môže pracovať 30 až 50 zamestnancov," dodal.

Na vybudovanie "podnikateľského inkubátora" v mestskom priemyselnom parku Ferovo získala samospráva finančnú dotáciu vo výške 0,5 milióna eur v rámci akčného plánu pre najmenej rozvinuté okresy. Stavbu zrealizovanú v uplynulom roku spolufinancovala vo výške 160.000 eur aj z vlastných zdrojov. Mestská hala je druhou výrobnou stavbou vo Ferove. V roku 2020 tu skolaudovali budovu spoločnosti Ematech, ktorá sa zaoberá predajom a servisom poľnohospodárskej techniky. Mesto tiež minulý rok podpísalo zmluvu so spoločnosťou Erneo z Rakoviec nad Ondavou v okrese Michalovce, ktorá plánuje v priemyselnom parku na ploche s rozlohou 75.672 m2 na vlastné náklady vybudovať výrobné haly. Hotové majú byť do konca roka 2022, investor ich bude následne sám ponúkať ďalším súkromným subjektom.