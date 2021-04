Boháčom za jedinú noc: 4 otázky, ktoré vám pomôžu nezblázniť sa

Zdroj: awealthofcommonsense

Jon Hamm získal svoju prelomovú rolu v roku 2007, keď ho vybrali do seriálu Mad Men z viac ako 80 kandidátov na postavu Dona Drapera. Tvorcovia Alan Taylor a Matthew Weiner si spočiatku mysleli, že Hamm je na túto rolu príliš pekný, ale nakoniec sa rozhodli obsadiť ho. Hamm mal vtedy 36 rokov. Napriek tomu, že trvalo mnoho rokov než prišla zlomová úloha, nakoniec dosiahol vo svojom profesionálnom živote to, po čom túžil. Ako tvrdí, nájsť úspech v pokročilejšom veku znamená, že sa lepšie dokážete vyrovnať sa so svojou novonadobudnutou slávou. „Myslím si, že ak vo veľmi mladom veku vás stretne šialený úspech, môže to byť dosť nebezpečné. Cesta za slávou je plná príkladov ľudí, ktorí sa k tomu dopracovali príliš skoro a neboli vybavení na to, aby to zvládli,“ hovorí herec a dodáva, že mu to zároveň pomohlo aj lepšie spravovať svoje výdavky a financie. „Nezbláznil som sa a nekúpil som si žiadne lietadlo alebo niečo nezmyselné. Pretože v skutočnosti taký nie som, nemám rád veci. Mám ich už príliš veľa a nejako sa len hromadia a prekážajú mi. Takže som sa pokúsil definitívne odložiť si niečo na horšie časy a pokúsiť sa urobiť si život pohodlnejším,“ povedal pre ABC News.

Bill Murray raz povedal: „Vždy chcem povedať ľuďom, ktorí chcú byť bohatí a slávni: Skúste byť najskôr bohatí.“







V mnohých ohľadoch je zbohatnutie cez noc podobné tomu, ako keby ste sa stali slávnymi cez noc. Ľudia sa na vás začnú pozerať inak, inak sa k vám aj budú správať. Samozrejme, na svete existujú oveľa väčšie problémy ako sa udomácniť v novoobjavenom svete bohatstva, ale rýchle peniaze vytvárajú celkom nový. do vtedy nepoznaný súbor výziev.

Čerstvý technologický milionár napísal pre New York Magazine anonymný článok Vyznanie milionára, ktorý zbohatol za jedinú noc. V tomto článku sa píše, že od minulého leta sa kótovalo na burze takmer 750 spoločností a získali viac ako 200 miliónov dolárov. To vytvorilo tisíce nových milionárov. Vezmime si len všetkých prvých používateľov kryptomeny a máte mladých ľudí, ktorí za krátky čas zarobili viac peňazí, ako dokáže zarobiť väčšina ľudí za celý život. Autorom príspevku je žena, ktorá získala viac ako 6 miliónov dolárov, keď akcie technologickej spoločnosti, v ktorej pracuje, kótovali na burze. Spočiatku predpokladala, že jej opcie na akcie budú mať hodnotu pár stotisíc dolárov. Opäť, kto by nechcel mať takýto problém. Ale v skutočnosti ju dnes trápia celkom nepoznané starosti. „Tieto peniaze sa javia ako urážlivé, keď o nich hovorím s ostatnými ľuďmi. Môj spolubývajúci robí oveľa ušľachtilejšiu prácu, pracuje v zdravotníctve, a jeho práca nemá takýto neočakávaný potenciál. „Nikdy nebudem taký bohatý,“ hovorieva a nikdy by sa cez to nepreniesol, ak by som za každým nepripomenula, akým spôsobom som zbohatla. Ale ja nie som introvert, pre mňa je ťažké nehovoriť o tom, pretože sa mi to stále preháňa hlavou. Môj otec povedal: „Nevieš, ako sa na teba budú tvoji priatelia pozerať, takže s nimi o tom nehovor.“ Tiež povedal: „Nerozprávaj sa o tom s príbuznými alebo so svojimi súrodencami, nechci, aby sa cítili neisto.“ Moja mama zatrpkla. Budeš mať viac peňazí ako tvoj otec a ja dohromady a to sme pracovali celý život.“

Jedným z hlavných problémov rýchleho zbohatnutia je, že nemáte dostatok času na aklimatizáciu so svojím novým majetkom a podobne ani vaši priatelia alebo členovia rodiny. Väčšina normálnych ľudí si počas svojho života pomaly buduje bohatstvo pravidelným sporením po mnoho rokov. To im dáva dostatok priestoru na prispôsobenie sa, ako príjmy a bohatstvo časom rastú. Ľudia, ktorí sa dostanú k peniazom rýchlo, nemajú potrebné obdobie na prispôsobenie sa, takže aj keď môže byť zábavné snívať o rýchlom zbohatnutí, nie každý zvládne všetko, čo k tomu patrí.







Neexistujú konkrétne rady pre tých, ktorí situáciu rýchleho zbohatnutia nezvládajú. Možno snáď len zodpovedať si niektoré otázky, ktoré by vás mohli usmerniť, ak budete mať to šťastie a budete sa musieť vysporiadať so život meniacou sumou na vašom účte.



Aký máte vzťah k peniazom?

Či si to pripúšťate, alebo nie, všetkých nás formujú naše skúsenosti s peniazmi. Mladí ľudia sú iní, pokiaľ ide o peniaze, a to práve kvôli skúsenostiam. „Nepočula som, že by sa niekto z mojich rovesníkov niečím podobným trápil. Sme nová generácia, aj v postoji k peniazom. Všetci sme vyrastali v recesii a ľudia sú pandémiou vystrašení, každý pozná niekoho, kto prišiel o prácu. Sme prvá generácia po dlhom čase, ktorá bude mať priemerné čisté imanie nižšie ako mali ich rodičia. Takže aj keď sa vám darí naozaj dobre, nič to neznamená vo vzdialenejšom horizonte. Napríklad Yahoo, 90-tych rokoch to bol doslova miláčik a teraz ani neviem, či vôbec existuje. Ďalším príkladom je Netscape. Je toľko firiem, ktoré už neexistujú alebo sú bezcenné. Bolo by katastrofálne frivolne minúť tieto peniaze, musíte predpokladať, že sa to bude opakovať.“

Kto vám poradí so správou majetku?

Nie je možné niekomu ponúknuť finančné poradenstvo, bez toho, aby ste najskôr nevedeli, ako sa pozerá na riziká, výdavky, úspory a nakoľko hrajú rolu emócie, ktoré vyplývajú z ťažkých finančných rozhodnutí. „Skúšala som sa riadiť radami finančných poradcov, a úprimne, nedokázali na mňa urobiť ani najmenší menší dojem. Keby som bola v ich koži ja, som presne taký klient, akého potrebujú. Som mladá a mohla by som byť ich klientom 50 rokov. Títo ľudia by teda mali mať o mňa záujem, ale opak bol pravdou. Boli jednoducho zo starej školy, nemyslím si, že sú určení pre ľudí ako som ja. Pri videohovore s jedným z nich, ten človek ani nevedel, ako správne zdieľať obrazovku, takže ukazoval aj to, čo som asi ani nemala vidieť. A to mal byť niekto, komu budem veriť, že bude spravovať moje milióny?“ Jednou z vecí, ktoré robia bohatí ľudia, je aj najatie si niekoho, kto by spravoval ich majetok. Robia to preto, že to robia aj iní bohatí ľudia? Je to celé iba fraška? Autorka má pravdu, pokiaľ ide o jej potenciál byť klientkou na celé desaťročia. Preto mnoho mladých a bohatých ľudí vyhľadáva poradcov, ktorí sú ich rovesníkmi. To ale neznamená, že starší poradcovia nedokážu porozumieť mladším klientom, ale väčšina mladých ľudí nie je tak zaskočená menom na dverách ako to bolo v prípade predchádzajúcich generácií.

Koľkokrát chcem v živote zbohatnúť?

Elon Musk založil spoločnosti SpaceX a Tesla po tom, čo na Paypale zarobil kopu peňazí. Jeff Bezos založil Amazon po pôsobení v hedžovom fonde. Títo muži raz zbohatli a potom opäť šialene zbohatli pomocou svojho počiatočného bohatstva ako odrazového mostíka. Väčšina ľudí však nie je Elon Musk ani Jeff Bezos. Stojí za to pochopiť, koľko z vášho novoobjaveného bohatstva ste ochotní riskovať, aby ste naplnili svoje sny alebo získali ďalšie bohatstvá.

Viem čo znamená zbohatnúť a zostať bohatý?

Staré príslovie hovorí, že zbohatnete koncentráciou, ale bohatí zostanete diverzifikáciou. Na prechod od budovania bohatstva k uchovaniu bohatstva je potrebná úplná zmena myslenia. Pravidlo číslo jedna pri narábaní s veľkým množstvom peňazí je, nerozhadzovať ich!