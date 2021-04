Plán obnovy by mal byť vládou schválený 28. apríla

dnes 15:46 -

Slovenský plán obnovy by mala vláda schváliť 28. apríla a následne bude odoslaný do Bruselu. Ešte predtým, 26. apríla, by sa k tomuto dokumentu mala vyjadriť mimoriadna Hospodárska a sociálna rada SR (tripartita). V stredu to po rokovaní vlády uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO). Štáty by mali Európskej komisii poslať svoje národné plány obnovy do konca apríla.

"Môžem povedať, že z diskusií, ktoré máme s Európskou komisiou, všetko ide podľa plánu a malo by to byť všetko v poriadku," povedal Heger, ktorý zároveň upozornil, že ťažšie ako vypracovanie tohto dokumentu bude jeho implementácia.

Plán obnovy je podľa premiéra veľmi dôležitý na to, aby sme zo Slovenska urobili úspešný príbeh. "Nielen tým , že tam máme nachystané reformy a investície, ale prevratný je aj tým, že má v sebe konkrétne míľniky, čiže je to cestovná mapa k tomuto úspechu," dodal Heger.

Slovensko by malo z tohto nástroja EÚ vyčerpať približne šesť miliárd eur a ďalšie prostriedky sú k dispozícii zo štrukturálnych fondov EÚ. "Do konca roku 2023 máme vyčerpať osem miliárd eur. To keby sme rozložili na roky, tak je to 2,6 miliardy eur ročne," spresnil Heger, podľa ktorého sú to zdroje, ktoré by mali výrazne pomôcť reštartu ekonomiky.