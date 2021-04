dnes 15:01 -

Inflácia v marci zrýchlila pod vplyvom cien ropy a cigariet. Uviedol to v komentári k marcovým spotrebiteľským cenám Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

"Infláciu smerom nahor v marci ťahali najmä zotavujúce sa ceny ropy na svetových trhoch, ktoré tlačia nahor ceny pohonných hmôt a posunuté efekty februárového zvýšenia spotrebnej dane na tabak a cigarety. Naopak, ceny potravín i dopytová inflácia aj v marci medziročnú infláciu skôr spomaľovali," spresnil.

Medziročný rast spotrebiteľských cien by mohol podľa neho zrýchľovať ešte aj v apríli, a to najmä pod vplyvom silného bázického efektu pri cenách pohonných hmôt. "Naproti tomu i v apríli stále očakávame ľahký medziročný pokles cien potravín, ktorý by mohol pretrvať až do začiatku leta," myslí si analytik.

Zdôraznil, že zmierňovať rast inflácie by naďalej mali aj slabnúce dopytové tlaky v ekonomike. Zmierňovanie dopytovej inflácie by však postupne mohli tlmiť sekundárne efekty drahšej prepravy (ropa, globálne zdraženie kontajnerovej prepravy). "Smerom k záveru roka by sa tak inflácia v SR mala postupne vracať k úrovni 2 %, inflačné riziká našej prognózy pritom momentálne vidíme vychýlené skôr zľahka smerom nahor," dodal Koršňák

Reštrikčné opatrenia v úvode roka podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka obmedzujú dopyt, čo má tlmiaci efekt na infláciu spolu s nižšími regulovanými cenami energií. "Po uvoľnení opatrení, naplánovanom už o niekoľko dní, očakávame oživenie tlakov na rast cien spôsobených lepším ekonomickým prostredím, ako aj snahou podnikateľov o vykrytie aspoň časti svojich strát," poznamenal Horňák.

"V posledných dňoch sme zaznamenávali aj signály zo zahraničia o očakávanom raste cien niektorých komodít, napríklad u niektorých druhov mäsa. Pandémia priniesla obmedzenie dopytu nielen zo strany konečných spotrebiteľov, ale aj reštauračných zariadení, čo sa však s postupujúcou vakcináciou mení a dopyt sa v najbližších mesiacoch bude v jednotlivých krajinách oživovať, čo bude mať vplyv aj na svetové ceny komodít," doplnil Horňák.

"Očakávame, že ceny tovarov a služieb budú medziročne vyššie aj počas nasledujúcich mesiacov a očakávame skôr postupné zrýchľovanie tempa zdražovania tovarov a služieb. Cez úroveň 1 % sa už inflácia 'preklopila' a zrejme bude postupne smerovať k úrovni 2 %. Naďalej ale bude platiť, že ceny v oblasti bývanie budú v tomto roku nižšie ako v roku 2020," uviedla Eva Sadovská, analytička Wood & Company.

Pod vyššiu cenovú hladinu sa podľa nej bude podpisovať najmä drahší tabak v dôsledku zvýšenej spotrebnej dane, ale aj pohonné látky. Vlani počas prvej vlny koronakrízy prišlo k prudkému poklesu cien ropy na svetových trhoch, čo sa potupne premietalo aj do znižovania cien pohonných látok. Tento efekt po roku už končí a Slováci sú aktuálne na pumpách svedkami vyšších cien pohonných látok ako pred rokom.

"V prípade potravín očakávame v nasledujúcich mesiacoch zmenu trendu a za potraviny a nealkoholické nápoje si budeme postupne priplácať oproti minulému roku. Predzvesťou je vývoj cien viacerých agrokomodít na svetových trhoch, ako aj vývoj svetového indexu cien potravín FAO. Aktuálne odhady hovoria o tom, že potraviny a nealkoholické nápoje by tak v tomto roku 2021 mohli byť na Slovensku medziročne drahšie o asi 1 %," uzavrela Sádovská.

Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR sa spotrebiteľské ceny na Slovensku v marci medzimesačne zvýšili o 0,5 %, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila na 1,4%.