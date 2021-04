Prelomový debut Coinbase: Bod zlomu pre kryptomeny, riziká ale zostávajú

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 14:48 -

Cena bitcoinu a iných virtuálnych mien za posledný rok prudko vzrástli, keďže sa investori snažili diverzifikovať svoje portfóliá vo viere, že prichádza prudký nárast inflácie. Bitcoin v stredu dosiahol nové rekordné maximum viac ako 64 000 dolárov a jeho hodnota sa medziročne k dnešnému dňu viac ako zdvojnásobila.

Uvedenie spoločnosti Coinbase na burzu je „potenciálnym zlomovým javom pre kryptoodvetvie a bude to niečo, čo bude poukazovať na apetít investorov,“ uviedol Dan Ives, technický analytik spoločnosti Wedbush Securities. „Bude to legitimizovať veľa z toho, čo tieto spoločnosti robia," uviedol k debutu Coinbase Marcus Swanepoel, generálny riaditeľ londýnskej krypto platformy Luno. „Na jednej strane sa ukáže, aké veľké je toto odvetvie a ako veľmi rastie."

Coinbase je zatiaľ najväčšou kryptomenovou spoločnosťou, ktorá bola uvedená na burzu, akcie ponúkla na priamo na burze NASDAQ prostredníctvom priameho kótovania. Podľa CoinMarketCap je to druhá najväčšia burza digitálnych aktív na svete podľa objemu obchodov. Zároveň vďaka svojej ľahko použiteľnej aplikácii má veľký podiel na tom, že sa kryptomeny dostali hlavného prúdu.

Nič z toho ale neeliminuje doterajšie riziká. Kryptomeny sú notoricky známe svojimi prudko kolísavými cenovými pohybmi a skeptici si myslia, že to môže byť v masívnej trhovej bubline, ktorá v určitom okamihu praskne. V rovnakom čase sa globálne regulačné orgány čoraz viac snažia dostať krypto pod svoj dohľad, indická vláda sa dokonca snaží zakázať digitálne meny.

Spoločnosť Coinbase odhaduje, že v prvom štvrťroku 2021 dosiahla tržby 1,8 miliárd dolárov, čo je rast o ohromných 844 % v porovnaní so 190,6 miliónmi dolárov, ktoré vygenerovala v rovnakom období minulého roka. Bolo to do značnej miery vďaka obrovským skokom v cenách z digitálnych mincí, ako sú bitcoiny a ethereum.

Vzhľadom na to, že podnikanie spoločnosti Coinbase je úzko spojené s výkonnosťou hlavných kryptomien, existuje riziko, že momentum by sa mohlo otočiť opačným smerom, ak dôjde k výraznému pullbacku. „Krypto spoločnosti budú musieť prísť na to, ako nakoniec diverzifikovať svoje toky príjmov,“ uviedol Hunter Merghart, bývalý výkonný riaditeľ Coinbase, ktorý dnes šéfuje americkej kryptoburze Bitstamp so sídlom v Luxemburgu. „Myslím si, že sme ešte stále vo fáze investovania a celkový krypto koláč bude stále rásť."

Bitcoin na konci roku 2017 vzrástol na takmer 20 000 dolárov, nasledujúci rok sa prepadol na takmer 3000 dolárov. Táto volatilita cien bola kľúčovou pre kritikov bitcoinu, ktorí tvrdia, že zlyháva v kľúčových testoch mien, napríklad v úlohe média výmeny alebo uchovávania hodnoty. Kryptoinvestori sa však domnievajú, že taký prudký pokles ceny je v blízkej budúcnosti nepravdepodobný. Bitcoiny považujú za druh „digitálneho zlata“, ktoré nesúvisí s inými aktívami a môže slúžiť ako zaistenie proti rastúcej inflácii.





„Za ostatných 10 rokov došlo mnohokrát k nárastom ceny bitcoinov," uviedol Swanepoel. „Keď sa zníži, nastaví novú základnú čiaru a jej rast bude pokračovať. V skutočnosti si myslím, že základná línia bude z tohto cyklu výrazne vyššia. Ak sa pozriete na komoditné trhy, majú normálne cykly a potom majú supercykly. Mám podozrenie, že ide o supercyklus pre kryptomeny. Teraz to môže akcelerovať oveľa dlhšie.“

Začiatkom tohto roka varovala americká ministerka financií Janet Yellenová, že bitcoiny a ďalšie kryptomeny sa používajú hlavne na nezákonnú činnosť a že vláda bude možno musieť ich použitie „obmedziť“. Coinbase tvrdí, že je regulovaný a má partnerstvá s mnohými bankami. Vo svojom prospekte však varoval, že negatívne zmeny v predpisoch môžu „nepriaznivo ovplyvniť“ jeho finančnú situáciu.

„Regulačné riziko je vysoké, pretože krypto platformy v súčasnosti nepodliehajú rovnakým pravidlám ako tradičné burzy alebo obchodné platformy,“ uviedol Stéphane Renevier, analytik platformy finančného vzdelávania Finimize. „Niektoré z aktivít Coinbase (napríklad niektoré z jej najvýznamnejších sprostredkovateľských služieb a použitie vlastného kapitálu na obchodovanie) môžu v budúcnosti podliehať prísnejšiemu regulačnému dohľadu. Vzhľadom na to, že regulačné prostredie sa vyvíja mimoriadne rýchlo, je spoločnosť vždy vystavená riziku zmeny stavu, ktorá by mohla mať vplyv na niektoré z jej najvýnosnejších aktivít,“ dodal.

Garry Tan, zakladateľ spoločnosti s rizikovým kapitálom Initialized a jeden z prvých investorov do spoločnosti Coinbase, uviedol, že trh s kryptomenami je stále v plienkach. Tan a ďalší býci z Coinbase však tvrdia, že spoločnosť vytvorila okolo svojho podnikania konkurenčnú „priekopu“, ktorá by jej mala umožniť rozkvet aj s príchodom nových regulačných rámcov. „Coinbase je ako technologický gigant v oblasti kryptomien," dodal Tan. „Debut Coinbase je ako jedna zo základných technologických spoločností v Silicon Valley, je veľmi silná, pretože to znamená, že tak ako revolúcia osobných počítačov potrebovala Apple a Microsoft, kryptorevolúcia potrebuje Coinbase.“

Zasvätení tvrdia, že Coinbase je len jednou časťou príbehu. Na trhu existujú ďalšie rozvíjajúce sa trendy, napríklad digitálne zberateľské predmety a takzvané decentralizované financovanie, ktorého cieľom je opätovné vytvorenie tradičných finančných produktov bez sprostredkovateľov, ako sú banky. Okrem toho môže Coinbase čeliť ostrejšej konkurencii súperov ako Binance a Kraken, z ktorých druhý menovaný zvažuje ponúknuť svoje akcie na budúci rok.