Vláda vymenovala D. Veliča za štátneho tajomníka MIRRI (2)

dnes 10:31 -

Vláda na svojom stredajšom rokovaní vymenovala za nového štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Dušana Veliča. Vyplýva to zo schváleného materiálu z dielne vicepremiérky a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej (Za ľudí).

Na stoličku štátneho tajomníka rezortu investícií zasadne Velič počnúc stredajším dňom. Velič doteraz pôsobil ako vysokoškolský pedagóg a vedec – chemik na Univerzite Komenského v Bratislave.

Velič tak nahradí bývalého štátneho tajomníka Vladimíra Ledeckého, ktorého vláda odvolala na jeho vlastnú žiadosť minulý týždeň.

Ako informovala Remišová na sociálnej sieti, Velič bude mať na starosti investície, inovácie a regionálny rozvoj. "V súčasnosti je hlavne v menej rozvinutých regiónoch pri rýchlom nástupe technológií a inovatívneho hospodárstva problém prispôsobiť sa tak, aby sa regióny dynamicky a dlhodobo rozvíjali a prinášali kvalitnejšie a lepšie platené pracovné miesta, šetrili životné prostredie či zlepšovali infraštruktúru," uviedla Remišová s tým, že práve preto bude veľmi dôležité so zapojením inovatívnych trendov pomáhať slovenským regiónom efektívne a so zapojením kvalitných ľudí. "To bude úlohou nového štátneho tajomníka, ktorý by pre naše regióny mal prinášať spoluprácu a odbornosť," uzavrela ministerka.