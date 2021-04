Brusel pravdepodobne v máji zlepší odhad rastu ekonomiky eurozóny

dnes 19:46 -

Európska komisia pravdepodobne zlepší odhad vývoja ekonomiky eurozóny, keď v máji zverejní novú prognózu. Uviedol to komisár Európskej únie pre hospodárske záležitosti Paolo Gentiloni s tým, že EK by sa novým odhadom rastu mohla posunúť bližšie k prognóze Medzinárodného menového fondu (MMF).

Ako Gentiloni uviedol na jarnom zasadnutí MMF, ktoré sa pre pandémiu nového koronavírusu konalo on-line, napriek ďalším obmedzeniam v niektorých krajinách zotavovanie ekonomiky naďalej pokračuje. Umožňuje to urýchľovanie procesu vakcinácie.

"V 2. polroku by sa tempo zotavovania hospodárstva malo zrýchliť a predpokladám, že naša prognóza, ktorú zverejníme o mesiac, bude optimistickejšia. Mala by byť optimistickejšia, než tá zverejnená v zime," povedal počas rokovania so šéfkou MMF Kristalinou Georgievovou Gentiloni, ktorého citovala agentúra Reuters.

Prognóza EK z februára uvádza, že ekonomika eurozóny dosiahne v tomto aj budúcom roku 3,8 %. MMF zverejnil ostatnú prognózu minulý týždeň a podľa fondu by ekonomika menovej únie mala v tomto roku zaznamenať rast na úrovni 4,4 %.