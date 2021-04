Udržateľnosť, exkluzivita, hodnoty: Ako pandémia mení naše nákupné zvyklosti

Zdroj: CNBC;365.bank;FinGo

Foto: TASR/AP

dnes 0:02 -

On-line nákupy zaznamenali od začiatku pandémie veľký rozmach. Zatvorené obchody a nákupné centrá viedli k tomu, že sme naše nákupy presmerovali do online sveta.Vlani vyhľadávalo nakupovanie v eshopoch až vyše 70 % ľudí. V priemere urobili dva nákupy mesačne, pričom hodnota tovarov dosiahla úroveň 214 eur. Odborníci očakávajú, že pohodlie nákupu z domova si spotrebitelia obľúbili natoľko, že novonadobudnuté nákupné zvyklosti už budú zrejme trvalé. Koronakríza nás ale posunula bližšie k online nakupovaniu a zvykli si naň aj tí, ktorí predtým na stránky eshopov neklikali príliš čato. Okrem oblečenia, kozmetiky či elektroniky vo väčšej miere nakupujeme aj potraviny a lieky. „Kým v kamenných obchodoch minieme menšie sumy, ale častejšie, pri internetových nákupoch, v prípade rôznych akcií, dokážeme minúť oveľa vyššie čiastky, hoci menej často,“ doplnila Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk.



Budúcnosť kamenných obchodov je spochybnená. Počas lockdownu sme v eshopoch nakupvali aj to, čo by sme si za normálnych okolností radšej kúpili v kamennej predajni. A to by mal byť dôvod, prečo po odznení pandémie pri niektorých nákupoch opäť vymeníme eshopy za klasické obchody. Ale bude to maloobchodníkom stačiť?

Kristina Rogers z poradenskej spoločnosti EY pre CNBC povedala, že je nutná „skutočná redefinícia“ v tom, ako maloobchodníci využívajú svoje fyzické priestory. „Už to nie je iba výmena tovaru, maloobchodníci musia pochopiť, kto sú ich zákazníci a čo chcú.“ Uviedla príklad Target, jedného z najväčších maloobchodných predajcov v USA, ktorý sa rozhodol vymedziť väčší predajný priestor vo svojich obchodoch pre produkty Apple. Toto efektívne umožňuje zákazníkom, ktorí sa zaujímajú o zariadenia Apple, pozrieť si ich pri nakupovaní ďalších vecí v Target. Je to vhodné aj pre súčasných používateľov Apple, ktorí môžu zlúčiť dve návštevy do jednej. Avšak nie každý predajca má k dispozícii veľkú plochu, s ktorou môže pracovať. Niektorí odborníci sa domnievajú, že úspešnými obchodmi budúcnosti môžu byť tie, ktoré bez ohľadu na veľkosť stále ponúkajú nové veci.

„V budúcnosti tu bude nepochybne menej kamenných obchodov," uviedol pre Matt Clark, výkonný riaditeľ konzultačnej spoločnosti AlixPartners. „Aj obchody, ktoré zostanú, budú musieť ponúknuť ešte väčší zážitok ako aj ďalšie služby k možnosti nakúpiť si.“





Jedným zo spôsobov, ako môžu maloobchodníci vyniknúť, je viac sa zameriavať na otvorenie krátkodobých predajných priestorov. Priestory, ktoré sú dočasne otvorené na predvádzanie konkrétnej línie alebo produktu. „Nejde o to, aby spotrebiteľ šiel do obchodu Ralph Lauren, ktorý je dnes rovnaký ako pred 10-timi alebo 20-timi rokmi,“ uviedol Alex Cohen, expert na obchodné nehnuteľnosti v spoločnosti Compass. „Tento model umožňuje maloobchodníkom vytvárať niečo „skutočne čerstvé“ a zároveň šetriť na nákladoch," uviedol Cohen. „Majú možnosť minúť oveľa menej, nemusia sa zaväzovať k dlhodobej zmluve, menej míňajú za modulárne inštalácie a všetko dokážu robiť celkom rýchlo,“ dodal.

Tento obchodný model navyše podporuje myšlienku exkluzivity. „Celá tá myšlienka exkluzivity je skutočne dôležitá. Skutočnosť, že obchod o pár dní zmizne, vytvára u spotrebiteľov akési vzrušenie „páni, pokiaľ si túto ponuku nevyskúšam... v priebehu nasledujúcich troch mesiacov zmizne a už sa s ňou nikdy viac nestretnem," uviedol. To dodáva určitý druh vzrušenia, ktoré chýba v mnohých tradičných obchodoch.

Nejde teda iba o pocit z exkluzívneho produktu, ale aj o exkluzívny zážitok. To znamená, že maloobchodníci môžu využiť tento trend exkluzivity aj inými spôsobmi. „Pokiaľ ide o exkluzivitu, mnoho značkových maloobchodných reťazcov z high street v súčasnosti požaduje, buď po dohode alebo po príchode do obchodu, že musíte byť v kontakte s predajcom. Nemôžete si prezerať len tak tovar, a to v dobrom aj v zlom vytvára pocit exkluzivity,“ dodal Cohen.





Značky si tiež uvedomujú rastúci význam udržateľnosti, a to z obchodného hľadiska aj z dôvodu zvyšovania povedomia zákazníkov. Nejde len o etickejšie produktové rady, ale aj o to, aké služby sú dostupné v kamenných obchodoch. Napríklad vo svojej vlajkovej predajni v Štokholme ponúka spoločnosť H&M služby týkajúce sa opravy starého oblečenia a na špeciálne príležitosti ponúka prenájom určitého druhu oblečenia. „Hnutie za udržateľnosť skutočne zdôrazňuje jednu zo základných dichotómií, ktorým čelí najmä módny priemysel, ale aj širší maloobchod,“ uviedol Clark z AlixPartners. „Pokiaľ ide o hodnotu a hodnoty, je potrebné mať skutočne, skutočne jasno vo veciach ako sú údaje o udržateľnosti, etické zdroje atď., ale zároveň ponúkať veľkú hodnotu za peniaze, ktorá pre spotrebiteľov neznamená iba nízku cenovku, ale aj hodnotu za peniaze.“