Brusel vyšetruje, či fúzia firiem Trimo a Kingspan nenaruší trhové prostredie EÚ

Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že začala hĺbkové vyšetrovanie s cieľom posúdiť navrhovanú akvizíciu slovinskej spoločnosti Trimo, arhitekturne rešitve, d.o.o. (Trimo) írskou spoločnosťou Kingspan Group plc. (Kingspan). Vyšetrovanie EK uskutočňuje v súlade s nariadením EÚ o fúziách.

Komisia v správe pre médiá uviedla, že má obavy, že navrhovaná firemná transakcia môže ohroziť hospodársku súťaž a viesť k zvýšeniu cien na trhu so stenovými sendvičovými panelmi s izolačným jadrom z minerálnej vlny vo viacerých členských štátoch Únie a v Spojenom kráľovstve.

Výkonná podpredsedníčka EK zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla, že spoločne by spoločnosti Kingspan a Trimo boli najväčším hráčom v Európe a hlavným dodávateľom vysokokvalitných sendvičových panelov z minerálnych vlákien. "Tieto výrobky sú dôležité pre lepšiu izoláciu a energetickú účinnosť priemyselných a komerčných budov, ktoré sú kľúčové pre dosiahnutie cieľov Európskej ekologickej dohody," vysvetlila Vestagerová a spresnila, že EK musí zabezpečiť zdravé konkurenčné prostredie pre všetky podniky, ktoré narábajú s týmto druhom materiálov.

Kingspan a Trimo sú popredné spoločnosti na trhu stenových sendvičových panelov využívajúcich minerálne vlákna, ktoré sa používajú na stavbu, renováciu a izoláciu rôznych priemyselných a komerčných budov.

Predbežné vyšetrovanie EK odhalilo, že spoločnosti Kingspan a Trimo čelia konkurencii pri predaji tohto typu stavebných panelov vo viacerých krajinách Európy. V tejto fáze je eurokomisia znepokojená možnosťou, že navrhovaná fúzia by mohla výrazne znížiť konkurenciu pre sendvičové panely z minerálnych vlákien v Českej republike, Dánsku, Francúzsku, Maďarsku, na Slovensku, v Slovinsku, a tiež v Spojenom kráľovstve. V každej z týchto krajín si spoločnosti Kingspan a Trimo udržali vysoké kombinované trhové podiely, a to tak, že ponúkali vysokokvalitné výrobky a služby a zároveň čelili obmedzenej konkurencii zo strany dodávateľov, ktorí by ponúkali výrobky a služby porovnateľnej kvality. Vo väčšine týchto krajín by zostávajúci konkurenti boli podstatne menší ako nový subjekt po fúzii oboch uvedených firiem - pre nového hráča by sa odstránilo dôležité konkurenčné obmedzenie. Cieľom hĺbkovej kontroly EK je zistiť, či táto fúzia nepovedie k významnému narušeniu hospodárskej súťaže.