Bitcoin pokračuje v prelamovaní rekordov, podľa šéfa bitcoinovej burzy sa ale chystajú zákroky proti kryptomenám

Zdroj: TASR;CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 11:31 -

Bitcoin a ďalšie kryptomeny sú čoraz akceptovanejšie medzi investormi a firmami, čo je jedným z dôvodov ich aktuálneho posilňovania. Najväčšia a najznámejšia kryptomena si v utorok polepšila o 4,3 % a jej cena sa dostala až na 62 531 USD. Doterajšie maximum 61 742 USD dosiahol bitcoin 13. marca.







Spoločnosť Coinbase Global, ktorá prevádzkuje najväčšiu americkú kryptomenovú burzu, vstúpi na Nasdaq v stredu 14. apríla s valuáciou okolo 100 miliárd USD. Je to prvá takáto kotácia veľkej kryptofirmy a pre ďalšie start-upy z odvetvia zároveň test záujmu investorov.



"To je evolúcia odvetvia, ktoré bývalo na periférii," uviedol šéf a spoluzakladateľ kryptopeňaženky Zumo Nick Jones. Dodal, že postupne miznú hranice medzi kryptofirmami a tradičnými finančnými inštitúciami.

Hlavným ťahúňom trhu s krytomenami, ktorého celková hodnota už prekročila 2 bilióny USD, zostáva bitcoin, o ktorý v posledných mesiacoch prejavilo záujem niekoľko veľkých spoločností a inštitucionálnych investorov. Medzi firmy, ktoré nakúpili bitcoin, patria napríklad Tesla a Square. Tesla dokonca už začala v USA akceptovať bitcoin pri platbách za svoje elektromobily.



Záujem o Bitcoin pozitívne ovplyvňuje nielen rastúca dôvera inštitucionálnych investorov, ale aj celkové ekonomické prostredie, v ktorom sa momentálne nachádzame. Úrokové sadzby sú minimálne, a tak investori nemajú veľa možností, kam efektívne investovať svoje úspory. "Ľudia majú v čase pandémie obmedzené možnosti investovania a preto časť voľných prostriedkov smeruje práve do kryptomien, ktoré sľubujú veľmi zaujímavý výnos. V súčasnosti sa na trhu kryptomien obchoduje s finančným objemom vo výške viac ako 50 000 eur,“ hovorí riaditeľ obchodníka Bitstock.com Martin Stránsky.



Už aj veľké investičné banky hľadajú možnosti, ako by umožnili svojim klientom investovať do digitálnych aktív. Morgan Stanley v marci ohlásila, že umožní svojim klientom, ktorým spravuje majetok, prístup k bitcoinovým fondom. Aj Goldman Sachs sa pripravuje na spustenie investičných nástrojov pre bitcoin a ďalšie digitálne aktíva.



Okrem samotných investorov sa o kryptomeny stále viac zaujímajú aj samotné úrady. Kryptomeny sú totiž anonymným platidlom, preto vzniká domnienka, že môžu slúžiť ako platobný nástroj práve v prípade páchania trestnej činnosti. Kompetentné úrady preto začínajú silno apelovať na to, aby obchod s digitálnymi menami podliehal prísnej regulácii. Vlády po celom svete by mohli začať podnikať kroky proti používaniu bitcoinu a ďalších kryptomien, potvrdil v rozhovore pre televíziu CNBC Jesse Powell, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ poprednej bitcoinovej burzy Kraken, ktorá je z pohľadu objemu obchodov štvrtou najväčšou burzou pre digitálne meny. Celý rad významných činiteľov, vrátane americkej ministerky financií Janet Yellenovej a šéfky Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeovej, už vyjadril obavy v súvislosti s používaním kryptomeny na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a ďalším nezákonným aktivitám. "Domnievam sa, že by mohol prísť nejaký zásah proti používaniu kryptomien," uviedol Powell.



Trhová hodnota kryptomien už presiahla 2 bilióny dolárov. Polovicu z nich tvorí bitcoin, hodnota ďalších piatich najväčších kryptomien – ethereum, binance coin, polkadot, tether a cardano – pritom podľa agentúry Bloomberg spoločne tvorí zhruba 422 miliárd dolárov.