Predčasné ukončenie stimulov by mohlo byť drahé

dnes 20:01 -

Predčasné ukončenie stimulačných opatrení prijatých na pomoc európskej ekonomike počas pandémie ochorenia COVID-19 by mohlo byť nákladné, varoval člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Centeno.

"Musíme pokračovať v stimulačných opatreniach, kým to bude potrebné," povedal Centeno na ekonomickej konferencii. Guvernér portugalskej centrálnej banky vyzval na opatrný prístup, ktorý by sa prispôsoboval vývoju ekonomickej a finančnej situácie, stále výrazne poznačenej pandémiou. "Predčasné ukončenie opatrení by mohlo viesť k vysokým nákladom."