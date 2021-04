Poslanec Ján Herák apeluje na vládu SR

dnes 19:16 -

Poslanec Národnej rady SR Ján Herák (OĽANO) opäť apeluje na vládu SR ohľadne katasrtofálneho stavu preplnených Centier pre deti a rodinu (bývalé detské domovy).

Deti, prevažne rómskeho pôvodu (70-80% z detí sú práve rómskeho pôvodu!), sú síce legálne v ústavnej starostlivosti štátu právoplatným rozhodnutím súdu, sú však mnohokrát vyňaté z rodinného prostredia napriek nesúhlasu biologických rodičov. A práve v tomto vidí poslanec jeden z najväčších problémov. V jednom z posledných vystúpení to spomína aj europoslanec Peter Pollák starší.

"Upozorňujem na to už dlhé roky. Mám pocit, že štát a orgány štátu, akoby zámerne chceli mať preplnené CDR-ká, či krízové centrá, akoby bolo jednoduchšie odňať dieťa z rizikového prostredia, hoc často je to problém nie samotných rodín, mamičiek, ale opäť štátu. Nemať vodu či elektrinu v 21.storočí je predsa hanba v tak vyspelej krajine ako je tá naša!," tvrdí Herák.

"Cieľom je predsa pomôcť rodinám a mamičkám, ktoré sú často neplnoleté a nevzdelané. Je potrebné edukovať aj ich, aby sa vedeli práve ony postarať o svoje deti,” dodáva Herák. Upozorňuje na to aj mnoho ľudskoprávnych organizácií. Dieťa má predsa byť v prirodzenej biologickej rodine, ak táto má podmienky na jeho výchovu. Je nemysliteľné, aby sme túto situáciu stále riešili len cez projekty z EU. Sú to krátkodobé operačné programy, pár rokov trvajúce projekty, ktoré v momente keď skončia majú za následok ukončenie edukácie, ba čo viac, skončia aj terénni sociálni pracovnici, a máme tu nie len nedotiahnuté a nevyriešené životné potreby marginalizovaných rodín a detí, ale aj nezamestnaných TSP.

"To, že je ich málo, ich stav je hlboko poddimenzovaný, a treba podstatne navýšiť ich počet, je téma, ktorej sa ako poslanec NRSR venujem od začiatku svojej politickej kariéry," pripomína Herák.

Jeho snaha smeruje k zmene zákona o TSP a legislatívne zakotvenie zodpovednosti štátu za vyriešenie tejto problematiky. "Považujem za nezmyselné, aby sme pár rokov niečo začali a následne to ukončili a nechali to tak… nevedie to nikam, nerieši to problém s preplnenými CDR. Štát by stálo podstatne menej financií edukovať a vyriešiť problematiku priamo v rodinách, teda navýšiť počty odborníkov v teréne, s cieľom pomôcť, vzdelávať, aktivovať a vychovávať, ako odňať deti a naplniť bez tak preplnené detské domovy či krízové centrá! Rodina má ostať pokope. To je primárny cieľ. Deti predsa nemôžu za to, do akých podmienok a komu sa narodili," tvrdí poslanec Herák.

"Netvárme sa, že sa nám znižujú počty detí v CDR, práve naopak, realita za posledných 5 rokov nám jasne ukazuje, že stav v CDR sa nám absolútne neznižuje!!! Je čas, aby štát naplnil svoju povinnosť postarať sa o svojich občanov, či ide o Róma alebo nie! Nastal čas sa tejto téme venovať naozaj seriózne, a nie si ju len tak posúvať z jedného volebného obdobia do druhého už niekoľko desaťročí. Ak chceme integrovať, ak chceme skoncovať s rasizmom a predsudkami, musíme začať tu a teraz. Začať od seba,“ dodal na záver.

Poslanec Národnej rady SR za hnutie OĽANO Ján Herák.