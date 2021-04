Košický kraj začal s opravami cesty na Duklianskej ulici v Spišskej Novej Vsi

dnes 17:31 -

Košický samosprávny kraj (KSK) začal v sobotu 10. apríla s rekonštrukciou cesty v Spišskej Novej Vsi. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková s tým, že opravou prejde cesta III/3244 na Duklianskej ulici od hlavnej križovatky po železničné priecestie pred sídliskom Západ.

„Táto cesta v Spišskej Novej Vsi je jednou z najfrekventovanejších ciest v meste, ide o hlavný ťah z centra mesta v smere na Poprad a do Slovenského raja. Rokmi sa na nej vytvorili výtlky, podložie bolo zdeformované a kanalizácia nefungovala tak, ako by mala. Na jej rekonštrukciu sme si preto zobrali úver z Európskej investičnej banky a som rád, že po zime sme mohli začať s prácami,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Ako ďalej ozrejmil, oprava cesty bude stáť 310.000 eur. Okrem samotnej vozovky opravia aj 102 poklopových šácht a uličných vpustí, čím by mal byť odstránený aj problém s odtekaním dažďovej vody.

V rámci stavebnej úpravy bude vozovka sfrézovaná a pribudne nová asfaltová vrstva. Opravená bude aj autobusová zastávka, cestári vymenenia a doplnia poškodené kamenné obrubníky. Terezková priblížila, že rekonštrukciu tohto úseku plánujú ukončiť do júla tohto roka.

Kraj pomáha aj s realizáciou a financovaním projektu Cyklistickej radiály, v rámci ktorého je mesto prijímateľom finančnej pomoci. Projekt financuje z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorého sprostredkovateľským orgánom je KSK. „Súbežne s opravou vozovky chceme zrealizovať aj projekt Cyklistickej radiály, v rámci ktorého opravíme existujúci cyklochodník s vyznačením nových jazdných pruhov na okrajoch vozovky, kde predpokladáme zvýšenie bezpečnosti pre cyklistov. Na tento projekt sme získali 203.500 eur s päťpercentným spolufinancovaním,“ dodal primátor mesta Pavol Bečarik.

Rekonštrukcia cesty v Spišskej Novej Vsi si vyžiada obmedzenia. Doprava bude podľa Terezkovej usmerňovaná do jedného jazdného pruhu v prvej aj druhej etape. Rátať treba aj so znížením rýchlosti jazdy v tomto úseku na 30 kilometrov za hodinu. Počas tretej etapy prác bude úsek na Štefánikovom námestí uzatvorený.