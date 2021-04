SPP otvára všetky svoje zákaznícke centrá

dnes 11:46 -

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) otvára od pondelka 12. apríla 2021 všetky Zákaznícke centrá SPP. K ich opätovnému otvoreniu spoločnosť pristupuje v súlade s platnými aktuálnymi opatreniami.

V Zákazníckych centrách SPP platia sprísnené hygienické pravidlá. Vstup do každého z nich je možný len s respirátorom prekrývajúcim horné dýchacie cesty a po dezinfekcii rúk. Všetky Zákaznícke centrá SPP sú, za účelom zvýšenia ochrany našich zákazníkov aj zamestnancov, vybavené certifikovanými germicídnymi žiaričmi, bezdotykovými teplomermi s možnosťou merania teploty zákazníkom a je v nich dodržiavaný maximálny možný počet zákazníkov.

Zákazníkom odporúčame, aby si otváracie hodiny jednotlivých Zákazníckych centier SPP v nadchádzajúcom období overili na webovej stránke SPP, na Facebooku, telefonicky alebo emailom.

SPP ako najväčší dodávateľ energií na Slovensku aj v súčasnej situácii poskytuje svojim zákazníkom služby bez akýchkoľvek obmedzení. Všetci zákazníci SPP môžu aj naďalej, z pohodlia svojho domova, na komunikáciu so spoločnosťou využívať elektronickú poštu, Zákaznícku linku SPP alebo si po novom môžu dohodnúť on-line stretnutie prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Zákazníkom SPP sú k dispozícii aj ďalšie nasledovné kontakty:

• Odberatelia v kategórii DOMÁCNOSŤ:

e-mailom: zakaznickalinka@spp.sk

telefonicky: 0850 111 363 (v čase od 08:00 do 18:00)

• Odberatelia v kategórii MALOODBER:

e-mailom: biznislinka@spp.sk

telefonicky: 0850 111 565 (v čase od 08:00 do 18:00)

V prípade poruchy volajte Poruchovú linku, ktorej prevádzkovateľom sú jednotliví prevádzkovatelia distribučných sietí/sústav:

Plyn 0850 111 727

Elektrina ZSD 0800 111 567

Elektrina VSD 0800 123 332

Elektrina SSE-D 0800 159 000

Poštové zásielky je možné zaslať na adresu:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším a najvýznamnejším slovenským dodávateľom energií. V oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 165-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektrickej energie. SPP garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu i elektriny a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Zemný plyn alebo elektrickú energiu úspešne dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest. SPP sa okrem dodávky energií venuje aj poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnych palív CNG, LNG a biometánu. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania stlačeného zemného plynu (CNG) v doprave ako ekologickej alternatívy k tradičným palivám. SPP vykonáva aj činnosť výkupcu elektriny v rámci podpory výroby elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti realizuje SPP aj prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o. a Nadácie SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.