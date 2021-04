Kórejské konglomeráty LG a SK sa dohodli na urovnaní sporov v USA

dnes 15:46 -

Juhokórejskí výrobcovia batérií LG Energy Solution a SK Innovation sa v nedeľu dohodli na urovnaní sporov, ktoré sa týkali obchodného tajomstva. To im otvára cestu k naplneniu ambícií v oblasti elektrických vozidiel (EV) v USA.

K dohode amerických dcérskych spoločností dvoch najväčších kórejských konglomerátov došlo len niekoľko hodín pred vypršaním termínu v nedeľu, po ktorom mala administratíva prezidenta Joea Bidena rozhodnúť, či urobí ojedinelý krok a zvráti rozhodnutie americkej komisie pre medzinárodný obchod (ITC).

Ich spor pritom ohrozoval plány v oblasti elektromobility automobiliek Ford Motor a Volkswagen (VW) na americkom trhu, ako aj budúcnosť závodu v americkom štáte Georgia, ktorý je kľúčový pre toto rýchlo sa rozrastajúce odvetvie.

Dohoda o vyriešení sporu je zároveň výhrou pre nového amerického prezidenta Bidena, ktorý si stanovil ako prioritu zvýšenie počtu elektromobilov a výrobu batérií v USA.

Globálny automobilový priemysel sa snaží urýchliť výrobu elektromobilov a Biden navrhol vyčleniť 174 miliárd USD (146,37 miliardy eur) na zvýšenie ich predaja a rozšírenie nabíjacej infraštruktúry.

Spoločnosť SK Innovation súhlasila, že zaplatí LG Energy Solution, 100-% dcérskej spoločnosti LG Chem, 2 bilióny wonov (1,50 miliardy eur) v hotovosti a licenčné poplatky. Obe spoločnosti sa následne dohodli, že zastavia všetky súdne spory v USA a Južnej Kórei a nebudú proti sebe viesť ďalšie súdne spory po dobu 10 rokov.

„Tieto dve spoločnosti môžu teraz koexistovať na globálnom trhu a konkurovať si v dobrej viere,“ uvádza sa vo vyhlásení LG Energy Solution.

SK Innovation zase oznámila, že začne odteraz aktívne investovať v Južnej Kórei aj v zahraničí, keďže sa rozplynuli neistoty týkajúce sa jej podnikania s batériami pre EV v USA.

Úrad amerického obchodného zástupcu by mal v nedeľu večer rozhodnúť, či pristúpi k zriedkavému kroku a zvráti rozhodnutie americkej komisie pre medzinárodný obchod (ITC), pokiaľ obe spoločnosti nedosiahnu dohodu o vyriešení ich sporov.

Vláda v USA, automobilky Volkswagen a Ford tlačili na kórejské firmy, aby urovnali svoje spory, tvrdia zdroje oboznámené so situáciou.

Obchodná zástupkyňa USA Katherine Taiová sa údajne osobne zapojila do diskusií a vyzvala kórejských rivalov, aby dospeli k dohode, dodali zdroje.

Spor trval dva roky a odštartovala ho prehra LG v súboji o objednávku na batérie od VW, ktorú získala SK Innovation. LG následne obvinila SK Innovation z krádeže obchodného tajomstva zlanárením takmer 80 jej zamestnancov. Spoločnosť LG podala v roku 2019 sťažnosť na SK Innovation a obe strany si najali množstvo právnikov a konzultantov.

Americká komisia ITC sa vo februári postavila na stranu LG a zakázala SK Innovation na 10 rokov dovoz do USA, ale umožnila kórejskej firme dodávať komponenty pre batérie pre Ford EV F-150 po dobu štyroch rokov a v prípade elektromobilov VW vyrobených v Severnej Amerike na dva roky.

V marci SK Innovation uviedla, že odíde z výstavby továrne na batérie v Georgii, ak ITC nezruší svoje rozhodnutie. LG následne vyhlásila, že dokáže uspokojiť dopyt po batériách v USA aj po odchode SK Innovation.

Generálny riaditeľ americkej divízie VW Scott Keogh však tento týždeň vo svojom príspevku na sieti LinkedIn varoval, že ak by rozhodnutie ITC zostalo v platnosti a SK Innovation vycúva zo závodu v Georgii, mohlo by to „znížiť kapacitu výroby batérií v USA a oddialiť prechod na elektrické vozidlá“.

Závod SK za takmer 2,6 miliardy USD v meste Commerce, 110 kilometrov severovýchodne od Atlanty, zamestná takmer 2600 ľudí a je najväčšou zahraničnou investíciou v histórii Georgie.

Spoločnosť LG Energy Solution sa zase blíži k dokončeniu výrobného závodu v Ohiu s automobilkou General Motors a je blízko k oznámeniu plánov na vybudovanie druhého závodu v Tennessee za 2,3 miliardy USD.

(1 EUR = 1,1888 USD; 1 EUR = 1331,28 KRW)