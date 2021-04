Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 9:01 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 14. týždni 2021:Luxemburg 6. apríla - Miera nezamestnanosti v eurozóne vo februári tohto roka po úprave o sezónne vplyvy zostala na januárovej úrovni 8,3 %. Podobne aj miera nezamestnanosti v celej Európskej únii (EÚ) bola vo februári stabilná na úrovni 7,5 %. Ukázali to v utorok predbežné údaje európskeho štatistického úradu Eurostat.Washington 6. apríla - Medzinárodný menový fond (MMF) zlepšil svoju prognózu rastu globálnej ekonomiky druhýkrát za tri mesiace. MMF aktuálne počíta v tomto roku s rastom o 6 %. Ešte v januári očakával nárast o 5,5 %. To by bola najprudšia expanzia svetovej ekonomiky za viac než 40 rokov zaznamenávania údajov. V minulom roku globálny HDP klesol o 3,3 %, čo bola najvýraznejšia kontrakcia od Veľkej depresie.Berlín 7. apríla - Deficit nemeckého verejného sektora dosiahol v minulom roku v dôsledku pandémie nového koronavírusu viac než 189 miliárd eur, čo predstavuje prvý schodok za sedem rokov a najvyšší deficit za 30 rokov. Uviedol to v stredu nemecký štatistický úrad Destatis.Luxemburg 8. apríla - Ceny nehnuteľností v eurozóne pokračovali v poslednom kvartáli minulého roka v raste, pričom jeho tempo dosiahlo viac než 5 %. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje Eurostatu, podľa ktorých je to najvýraznejšie tempo rastu cien nehnuteľností v krajinách menovej únie za posledných 14 rokov.Washington 9. apríla - Nový americký prezident Joe Biden požiadal Kongres o výrazné zvýšenie výdavkov na boj proti zmene podnebia, násiliu so zbraňami a na podporu vzdelávania v rámci návrhu svojho prvého rozpočtu, ktorý predstavuje ostrý odklon od politiky jeho predchodcu Donalda Trumpa. Rozpočet vo výške 1,5 bilióna USD počíta s miliardovými investíciami do verejnej dopravy a životného prostredia, znížením peňazí na stavbu hraničného múru a, naopak, zvýšením financií na kontrolu predaja zbraní a s rekordnou sumou pre chudobné verejné školy. Každý z týchto cieľov je presne opačný, ako v prípade predchádzajúcej administratívy USA.