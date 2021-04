Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky

dnes 8:16 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 14. týždni 2021:Bratislava 6. apríla – Daňovo-odvodové príjmy SR by mali byť vo všetkých rokoch 2020 až 2024 vyššie. Očakáva to aktuálna prognóza analytikov z Inštitútu finančnej politiky (IFP). Daňovo-odvodové príjmy tento rok stúpnu o 2,6 % a ich rast sa zrýchli v roku 2022 až na 7,3 %. Informovalo o tom v utorok Ministerstvo financií (MF) SR.Bratislava/Washington 6. apríla - Medzinárodný menový fond (MMF) počíta v tomto roku s nárastom slovenského hrubého domáceho produktu (HDP) o 4,7 %. Na budúci rok by sa malo tempo expanzie spomaliť na 4,4 %. V roku 2020, poznačenom pandémiou nového koronavírusu, slovenská ekonomika klesla o 5,2 %.Bratislava 7. apríla - Vláda odvolala Vladimíra Ledeckého (Za ľudí) z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Na svoj post rezignoval sám. Dôvodom bolo to, že sa mu nepodarilo presadiť zámery na pomoc vylúčeným komunitám.Bratislava 7. apríla – Na pomoc gastrosektoru a cestovnému ruchu pôjde ďalších 120 miliónov eur. Oznámil to v stredu predseda Národnej rady (NR) SR a líder koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár spolu s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO). Dohromady tak na pomoc tomuto odvetviu bude vyčlenených 220 miliónov eur.Bratislava 9. apríla - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala v piatok Milana Krajniaka (Sme rodina) za ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Staronový minister sa vrátil do čela rezortu po viac ako troch týždňoch od podania svojej demisie.Bratislava 9. apríla - Priemyselná produkcia SR vo februári tohto roka medziročne vzrástla, a to o 1 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov vo februári oproti januáru zostala nezmenená. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Podľa jeho najnovších údajov stavebníctvo SR vo februári dosiahlo najnižšiu februárovú hodnotu od roku 2017, produkcia bola medziročne nižšia takmer o štvrtinu. Prebytok zahraničného obchodu Slovenska naopak vo februári stúpol na 399 miliónov eur, čo je v medziročnom porovnaní takmer štvornásobne viac. Je to zároveň najvyššia hodnota v sledovanom mesiaci od roku 2014.