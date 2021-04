Dopravný podnik sa v pondelok zapojí len do podporného štrajku

dnes 16:16 -

Zamestnanci Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) sa v pondelok (12. 4.) zapoja len do takzvaného podporného štrajku. Vyjadria ním podporu kolegom z dopravných podnikov v Bratislave a Košiciach, ktorí v pondelok od 8.00 do 9.00 h vstúpia do výstražného štrajku. Pre TASR to uviedol hovorca prešovskej samosprávy Vladimír Tomek.

V pondelok budú všetky autobusy a trolejbusy prešovskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) označené stuhami vo farbách mesta Prešov. Zároveň na nich bude vylepený oznam s vysvetlením, prečo sa zamestnanci podniku pripájajú k štrajku.

"Dopravný podnik mesta Prešov a mesto Prešov rešpektuje právo zamestnancov na štrajk. Podľa nášho názoru je však potrebné zvoliť adekvátnu formu štrajku vzhľadom na to, že DPMP nežiadal v súvislosti s pandémiou o žiadnu finančnú kompenzáciu za obdobie roka 2020," uviedol Tomek. Formou podporného štrajku chcú zamestnanci prešovského dopravného podniku zároveň poukázať na to, aby nedochádzalo k ďalšiemu obmedzovaniu spojov a znižovaniu dopravných výkonov.

Zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov v Bratislave, Košiciach a Prešove vyhlásili na pondelok výstražný štrajk. V hlavnom meste a vo východoslovenskej metropole má štrajk trvať od 8.00 do 9.00 h. Vozidlá bratislavskej i košickej MHD budú v tom čase hodinu stáť na konečných zastávkach, nebudú blokovať dopravu a spoje do nemocníc a škôl budú jazdiť. Štrajkom chcú upozorniť, že štát stále finančne nepomohol ich podnikom s výpadkom príjmov spôsobeným pandémiou nového koronavírusu a hrozí rušenie liniek i prepúšťanie. Dopravný podnik Bratislava odporúča cestujúcim, aby si naplánovali svoje cesty tak, aby sa v pondelok ráno v čase štrajku nespoliehali na MHD.