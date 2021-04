Americké akcie opäť lámu rekordy. Týždeň vo svete  

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -

Akcie na maximách

Akciové trhy začiatkom marca poklesli. Bol to dôsledok rastúcich výnosov na dlhopisoch spolu s obavami o vyššiu infláciu v krátkej budúcnosti. Veľmi skoro sa však trhom podarilo stabilizovať a vymazať straty zo začiatku mesiaca. Rástli prakticky všetky regióny, najviac európske akcie, ktoré si pripísali zisky takmer 6,6 %. Darilo sa aj americkým stredne veľkým spoločnostiam, japonským a pacifickým. Všetky zhodne zhodnotili počas marca o približne 4,5 %. Nezaháľal ani americký akciový index S&P 500, ktorý vzrástol o takmer 4 %. Počas minulého týždňa sa tak prehupol na nové historické maximá, keď prelomil magickú hranicu 4 000 bodov. Tento index za posledný rok pripísal investorom 46 % a od začiatku roka už viac ako 9 %.

Hodnota kryptomien sa rovná Applu

Veľkosť spoločnosti Apple meraná trhovou kapitalizáciou sa ešte v auguste minulého roku dostala na 2 bln. USD a stala sa tak prvou a najväčšou burzovo obchodovateľnou spoločnosťou na svete, ktorá pokorila túto hranicu. Tento týždeň sa niečo podobné podarilo kryptomenám, aj keď v menšom rozsahu. Celý trh s kryptomenami podľa správ z portálov CoinGecko a Blockfolio dosiahol magickú hranicu 2 bln. USD. Polovicu z tejto hodnoty tvorí stále najpopulárnejšia kryptomena bitcoin. Zvyšok pripadá na všetky ostatné existujúce kryptomeny. Dá sa teda povedať, že veľkosť kryptomenového „vesmíru“ sa dnes rovná firme Apple. Veľkosť bitcoinu je približne rovnaká ako spoločnosť Facebook. Digitálne aktíva sú stále okrajovou časťou finančného sveta a treba k nim pristupovať opatrne. Investor by do nich nemal vkladať viac ako 5 – 10 % svojho finančného majetku, pretože stále oplývajú vysokou volatilitou, pri ktorej nie je vylúčený prepad aj o desiatky percent. Na druhej strane sa na kryptomeny stále viac nazerá ako na „digitálne zlato“. Nemá plniť funkciu výmeny a platobného systému, ako bolo pôvodne zmýšľané, ale čoraz viac sa naň prihliada ako na investíciu – ako na dlhodobého uchovávateľa časti úspor.







Inflácia a čínske HDP

Nový týždeň prinesie len niekoľko zaujímavých ekonomických výsledkov. Za zmienku stojí jadrová inflácia z USA, ktorá sa za marec očakáva na úrovni 0,2 %. Zverejnené budú aj maloobchodné predaje, ktoré by mali medzimesačne narásť o 4,7 %. V neposlednom rade uvidíme dáta čínskeho HDP za 1Q. Odhady analytikov predpokladajú číslo 6,1 %.