MDV bude nápomocné pri zavedení ekologickej dopravy do Demänovskej Doliny

dnes 18:01 -

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR bude nápomocné pri zavedení nízkoemisnej a ekologickej verejnej dopravy do Demänovskej Doliny. Avizoval to vo štvrtok v diskusii na sociálnej sieti šéf rezortu dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Demänovskú Dolinu a lyžiarske stredisko Jasná v čase najlepšej zimnej sezóny denne navštívi takmer 10.000 lyžiarov. Dochádza tu k častým dopravným zápcham a kolapsom. Podľa starostky obce Ľubomíry Klepáčovej už dopravu riešia, plánujú, aby v doline európskeho významu jazdili ekobusy. "Cieľom je vytvoriť moderný ekologický systém verejnej dopravy, ktorý bude fungovať na báze pravidelnosti. Ponúkame riešenie, ktoré je realizovateľné v krátkodobom horizonte. Máme už za sebou prvé rokovania so spoločnosťou, ktorá nám vie vyskladať najideálnejšie ekobusy," priblížila Klepáčová počas diskusie.

Obec podľa slov starostky plánuje aj rekonštrukciu záchytného parkoviska a vytvorenie veľkého parkovacieho terminálu. Tu návštevníci zaparkujú svoje autá, presadnú do ekobusov a dopravia sa do strediska. Súčasťou projektu je podľa Klepáčovej aj vytvorenie nabíjacích staníc na e-biky a elektromobily. "Je to pre nás výzva. Verím, že sa nám v dohľadnej dobe podarí prvú etapu nášho veľkého projektu zrealizovať," uviedla.

Štátna tajomníčka MDV SR Katarína Bruncková pripomenula, že v rámci plánu obnovy by na Slovensko mali prísť finančné prostriedky určené na udržateľnú dopravu. "Ekologické typy dopravy treba podporiť. Verím, že takéto riešenia môžu byť finančne veľmi náročné, ak by ich mala realizovať iba samospráva. Preto treba príležitosť v súvislosti s plánom obnovy využiť," zhodnotila.

Na potrebu regulácie dopravy v Demänovskej doline poukázalo v petícii občianske združenie (OZ) Pre Dolinu. Podpísalo ju vyše 113.000 ľudí. "My si predstavujeme Demänovskú dolinu, na ktorú budeme o pár rokov hrdí. Do doliny sa bude chodiť dopravou na úrovni, bude súčasťou integrovanej dopravy. Čiže bude možnosť sadnúť si v Bratislave na vlak a vystúpiť z nejakého ďalšieho dopravného prostriedku pred hotelom v Jasnej. Na tomto však bude treba pomerne intenzívne pracovať," skonštatoval predseda OZ Pavel Herich.