Vládna digitálna mena nemá nič spoločné s bitcoinom

Podľa agentúry Bloomberg drží prvenstvo pieskový dolár, digitálna mena bahamskej centrálnej banky, ktorý už vlani prijímali v obchodoch v hlavnom meste Nassau. Bahamská centrálna banka uzavrela partnerstvo s globálnym platobným gigantom Mastercard a startupom pre digitálne platby Island Pay. Spoločne vytvorili kartu, ktorá umožňuje používateľom prevádzať digitálnu menu na tradičné bahamské doláre a umožňuje platiť za tovar a služby. Island Pay má povolenia od Bahamskej centrálnej banky pôsobiť ako poskytovateľ platobných služieb s využitím elektronických peňazí. Bahamy tak patria k prvým krajinám na svete, ktoré sa pustili cestou CBDC, digitálnej meny centrálnej banky. Pieskový dolár bol predstavený v pilotnom režime koncom roku 2019 a na celom súostroví bol k dispozícii v októbri 2020. Okrem Bahám a Číny skúma možnosti CBDC celý rad ďalších krajín.







To, že peniaze majú v názve slovo „digitálne“, ešte neznamená, že ide o formu bitcoinu. Nie je to nič iné ako vládna mena s iným doručovacím systémom. Preto je mätúce, že z nejakého dôvodu sa ako alternatíva k papierovým vládnym peniazom spomínajú bitcoiny. Rozoberme si to na drobné.

Digitálny jüan nebeží na verejnej knihe, centrálne ho riadia čínske orgány, ktoré ho dokážu zmeniť, ak si to politický rozmar bude vyžadovať.

Digitálny jüan nie je peer-to-peer menou, ale vyžaduje si použitie oficiálne regulovaného finančného sprostredkovania.

Digitálny jüan nemá trhové ocenenie nezávislé od starej verzie meny, sú spolu previazané.

Digitálny jüan nemá algoritmický protokol diktujúci výrobu nových aktív (podobný vytváraniu peňazí), ani dátum ukončenia, kedy už nebudú vytvorené ďalšie tokeny. Je to mena s ľubovoľným prísunom peňazí kontrolovaných vládou.

Digitálny jüan je programovateľný do tej miery, že platnosť meny je možné ukončiť, čo núti spotrebiteľov využívať ju do určitého dátumu. Toto je zvrat v nejasnej, nekonvenčnej inovácii menovej politiky známej ako expirovanie peňazí, čo dáva vydávajúcej vláde zvýšený stupeň kontroly nad menou.

Digitálny jüan umožňuje novú metódu prieskumu obyvateľstva a vytvára nové údaje, ktoré môže štát sledovať. Bitcoin má pseudonymnú ochranu súkromia používateľov.



Hodnota bitcoinu a ďalších necenzurovateľných, nedôveryhodných, decentralizovaných kryptomien a aktív bola v nemalej miere založená na vzájomne prepojenom vzťahu medzi distribúciou nových menových jednotiek a výpočtovou silou potrebnou na uskutočnenie transakcií.

Kryptografické zabezpečenie poskytlo blockchainu hodnotu skutočného využitia. Toto ocenenie odvodené z trhu, dobre viditeľné, ako odmeny za ťažbu pre verejné blockchainy, poskytlo ťažiarom stimul, aby súťažili v balení blokov. Robustnosť veľkého počtu konkurencieschopných ťažiarov zásadným spôsobom prispieva k bezpečnosti hlavnej knihy, a to prostredníctvom formy „diverzifikácie“ uzlov a neschopnosti jedného ťažiara ovládnuť hashrate.





V štátom vydávaných digitálnych aktívach neexistuje nič také, čo by sa dalo označiť za pseudokrypto alebo za vládnu digitálnu menu. Tvrdenie, že digitálna mena vydaná centrálnou bankou by znížila určité transakčné náklady a bola by menej náchylná na chyby, je pravdepodobne presné. Ale za akú cenu? Ďalšie tvrdenie, že by sa napríklad nevyhnutne znížili reálne úrokové sadzby, závisí od toho, ako presne je predmetná digitálna mena štruktúrovaná a na aké účely sa mena používa. Malo by byť tiež podozrivé tvrdenie, že znižovanie úrokových sadzieb je nevyhnutne pozitívnym výsledkom a nie je podmienené kontextom.

Diem, návrh kryptomeny Facebooku, podporovanej viacerými aktívami (ale stále centrálne spravovanej), nebol ďaleko od autentickej kryptomeny. Politické subjekty od štátov po regulačné agentúry po celom svete to napriek tomu zrušili. Nejde ani tak o decentralizáciu vs. centralizáciu, ale o centralizáciu vlády. Každý politický stimul smeruje k monolitickej kontrole, čo je zrejmé z koncepcie digitálneho jüanu.

Stručne povedané, v tejto veci absentuje všetko, čo robí bitcoin tým, čím je. Bitcoin bol v modernej dobe fantastickým odhalením, pretože preukázal, že vláda nie je pre existenciu peňazí nevyhnutná. Peniaze nepotrebujú vydávajúci orgán ani technokratické vedenie.

Bitcoin preukázal, že peniaze môžu byť súkromné ​​aj živé, a to v decentralizovanej účtovnej knihe, ktorú nikto nepozná. Dokázal vyriešiť problém byzantských generálov. Môže to byť menová jednotka aj platobný prostriedok v jednom zjednotenom balíku. Vidieť, ako ožíva v reálnom čase a potom postupne narastá jeho trhová kapitalizácia na 1,1 bilióna dolárov, bolo pozoruhodné. Najmä tvárou v tvár intelektuálnej nedôvery a neutíchajúcim vládnym útokom. Vlády, ktoré sa teraz pokúšajú vytvoriť svoje vlastné kryptomeny, sa iba priživiť na jednom z najväčších výtvorov našej epochy, aj keď sa vyhýbajú všetkému, vďaka čomu boli bitcoiny a ďalšie tokeny také úžasné. Samotný trh je teraz v pozícii, kedy sa môže rozhodnúť. Z dlhodobého hľadiska uprednostní svojich priateľov pred svojimi nepriateľmi.