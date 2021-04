AHRS víta zvýšenie pomoci pre cestovný ruch, poukazuje na kritickú situáciu

dnes 16:16 -

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) víta ďalších 120 miliónov eur určených na pomoc pre gastrosektor a cestovný ruch. Táto podpora by mala zabezpečiť vyplácanie pomoci od novembra 2020 do mája tohto roka. Ubytovacie a stravovacie zariadenia, ale aj ostatné služby cestovného ruchu sú dlhodobo zatvorené pre pandémiu. Viaceré z nich nie sú schopné splácať základné záväzky a dostali sa do kolotoča dlhov a problémov. Upozornil na to generálny manažér AHRS Marek Harbuľák.

AHRS dlhodobo upozorňuje na kritickú situáciu v segmente cestovného ruchu, ktorý patrí medzi odvetvie najviac postihnuté pandémiou. "Napriek cielenej pomoci, ktorá prišla doslova na poslednú chvíľu v decembri 2020, sa stále nepodarilo pomôcť všetkým právoplatným žiadateľom o túto pomoc v schéme de minimis, ktorej limit je 200.000 eur," podotkol Harbuľák.

Prvých 100 miliónov eur sa podľa neho vyčerpalo na podporu prevádzok cestovného ruchu veľmi rýchlo a nestačilo ani na cielenú pomoc do konca minulého roka. "Naďalej však očakávame, že po schválení tzv. veľkej schémy pomoci Európskou komisiou (EK) vláda dofinancuje aj tieto kompenzácie pre podniky," zdôraznil.

Asociácia je presvedčená, že najlepšou pomocou pre cestovný ruch je postupné otváranie prevádzok vzhľadom na vývoj pandémie na Slovensku. "Súčasťou otvárania bude, prirodzene, i dodržiavanie všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení, ktoré budú nevyhnutné," dodal Harbuľák.

Na pomoc gastrosektoru a cestovnému ruchu pôjde ďalších 120 miliónov eur nad rámec 100 miliónov eur, ktoré už boli alokované na tento účel. Po stredajšej vláde to oznámili premiér Eduard Heger (OĽANO) a predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) spolu s ministrom dopravy Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina) a šéfom rezortu financií Igorom Matovičom (OĽANO).