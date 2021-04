BKS Bank: Veľmi uspokojivý výsledok v obchodnom roku 2020

dnes 11:46 -

BKS Bank, ktorá je kótovaná na Viedenskej burze, zvýšila svoju bilančnú sumu na takmer 10 mld. EUR. Na Slovensku sa jej bankové obchody tiež vyvíjali veľmi dobre.

„Rok 2020 bol pre nás behom na dlhú trať, pri ktorom sme sa po pomalom štarte dostávali čoraz lepšie do tempa, aby sme v cieli dosiahli veľmi dobré umiestnenie,“ popísala predsedníčka predstavenstva BKS Bank Herta Stockbauer tento zvláštny obchodný rok. „Naše celkové aktíva dosiahli maximálnu úroveň 9,9 mld. EUR. Za tento nárast vďačíme predovšetkým zodpovednému rastu úverov a zdvojnásobeniu hotovostnej rezervy. Pohľadávky voči klientom pred opravnými položkami celkovo vzrástli na 6,7 mld. EUR (+4,4 %). Primárne vklady dosiahli novú rekordnú úroveň 7,4 mld. EUR (+731 mil. EUR).

Veľmi uspokojivý ročný zisk

H. Stockbauer vyjadrila spokojnosť aj so ziskom: „V roku 2020 zaostal ročný zisk za hodnotou z roka 2019, to sa však vzhľadom na deformácie súvisiace s koronou očakávalo. Vtedy sme dosiahli 92,9 mil. EUR, čo predstavovalo pre našu bankovú skupinu rekordný výsledok. Ročný zisk 74,8 mil. EUR v roku 2020 však nadviazal na dobrý výsledok roku 2018, čo je vzhľadom na všeobecnú ekonomickú situáciu veľmi potešiteľný výsledok.“ Vďaka dobrému operatívnemu obchodu dosiahol úrokový výnos pred opravnými položkami v objeme približne 136 mil. EUR opäť dobrú úroveň prechádzajúceho roka. Keďže v roku 2021 bude treba rátať s vyšším úverovým rizikom, vytvorili sme dodatočné predpokladané opravné položky na straty z úverov. Úrokový výnos po odpočítaní opravných položiek preto poklesol zo 117,3 mil. EUR na 110,5 mil. EUR. Výnosy z poplatkov sa naopak zvýšili o potešiteľných 10,5 % na 64,3 mil. EUR. Prevádzkové náklady zostali vďaka zodpovednému prístupu približne na úrovni vlaňajšieho roka, a to na úrovni 123,2 mil. EUR.

Pozitívny obchodný rok na Slovensku

Pohľad na Slovensko ukazuje pre BKS Bank uspokojivý obraz. Prvá pobočka banky na Slovensku bola založená v roku 2011 so sídlom v Bratislave. V Banskej Bystrici a Žiline prevádzkuje BKS Bank dve ďalšie filiálky. BKS-Leasing s.r.o. má svoje sídlo takisto v Bratislave a je zastúpená pobočkami na rovnakých miestach. „Našu pozíciu na trhu sme v minulých rokoch zlepšovali krok za krokom. S ročným ziskom 0,7 mil. EUR v bankovom obchode sme v roku 2020 zaznamenali najlepší výsledok od vstupu na trh,“ vysvetľuje člen predstavenstva Alexander Novak. Výrazný bol nárast pohľadávok voči klientom o 28,7 %. Na konci roka 2020 bol objem úverov očistený o opravné položky 130,5 mil. EUR. Rovnako sa zväčšila súčasná hodnota lízingových pohľadávok BKS-Leasing s.r.o. oproti minulému roku o potešiteľných 13,0 % na 60,1 mil. EUR.

V roku 2020 bolo dovtedajšie internetové bankovníctvo nahradené inovatívnymi digitálnymi zákazníckymi portálmi MyNet a BizzNet. Tieto budú v roku 2021 doplnené o nové e-služby. Tiež sa pripravuje digitalizácia úverov na bývanie.