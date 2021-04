V autobusoch prievidzského dopravcu zaplatia cestujúci i cez mobil

dnes 11:16 -

Cestujúci budú môcť zaplatiť za jazdu v autobusoch prievidzského dopravcu i prostredníctvom mobilného telefónu. Virtuálnu dopravnú kartu využijú v mestskej hromadnej i prímestskej doprave v Prievidzi, Partizánskom i Bánovciach nad Bebravou. Mestá budú prvými v Európe s týmto systémom platby za cestovné.

"Cestujúci si zakúpi namiesto plastovej karty virtuálnu. Túto kartu si následne uloží vo svojom telefóne a potom, keď nastupuje do autobusu, stačí mu len rozsvietiť displej telefónu, priložiť ho k zariadeniu, v ktorom sa čítajú dopravné karty, a vyjde mu lístok," opísal v stredu na tlačovej konferencii v Prievidzi Stanislav Piecka, obchodný riaditeľ spoločnosti TransData, ktorá novinku v autobusoch prievidzského dopravcu inštalovala.

SAD Prievidza chcela byť priekopníkom zavedenia tohto projektu, novinku chcela zaviesť ešte pred rokom a pol, pre pandemickú situáciu to však bolo neskôr, spomenul generálny riaditeľ spoločnosti Michal Danko. "Dáme možnosť ľuďom, ktorí inklinujú k informačným technológiám, aby ich vedeli viac využívať. V budúcnosti predpokladáme, že ich to bude motivovať k tomu, aby viac používali verejnú dopravu. Aby nám vošla ekológia do krvi. Určite je to zaujímavé hlavne pre mladých ľudí," doplnil Danko.

Virtuálna dopravná karta funguje na podobnom princípe ako bankové karty, rozdiel je v bezpečnostnom štandarde. "Toto riešenie je unikátne práve v tom, že celý tok peňazí v podobe dobitia karty či použitia kreditu je v správe dopravcu. To znamená, že ani neposiela peniaze do banky, ani ich z nej neprijíma, čím s tým nemá spojené žiadne transakčné poplatky," ozrejmil Piecka.

Prievidza je podľa neho prvým mestom v Európe, ktoré bude mať takúto virtuálnu dopravnú kartu. Jej súčasťou bude i aplikácia. "Cestujúci vidia v aplikácii niektoré základné informácie, aktuálny zostatok, históriu transakcií, mapu trasy, ako i meškanie spoja, na ktorý sa chystajú nastúpiť," priblížil.

Virtuálna dopravná karta funguje pre mobilné telefóny s operačným systémom Android.