Kancelárií možno bude treba menej, ale flexibilnejších

Trend práce z domu zrejme zníži potrebu kancelárskych priestorov zhruba o pätinu, avšak zo strany firiem badať dopyt po inom nastavení týchto priestorov tak, aby sa dali dodržiavať odstupy medzi zamestnancami. To v konečnom dôsledku spôsobí, že potreba kancelárskych priestorov celkovo v budúcnosti klesne len o päť, maximálne desať percent. Myslí si to riaditeľ oddelenia kancelárskych priestorov poradenskej spoločnosti CBRE Oliver Galata.

Na začiatku vlaňajška bol podľa neho sektor kancelárskych nehnuteľností na Slovensku poznačený tým, že sa ľudia nevedeli ani dostať do práce. "To znamená, že veľa firiem si kládlo otázku, čo s officmi," podotkol Galata. Prvé tri – štyri mesiace od začiatku pandémie podľa neho prišla vlna paniky, keď sa malá časť firiem snažila zbaviť kancelárií, lebo si povedali, že všetci budú pracovať z domu a ako kanceláriu si nechajú len málo priestorov. Firmy z toho však podľa Galatových slov rýchlo vytriezveli a veľké podniky sa domnievajú, že čím dlhšie bude pandémia trvať, tým je to pre oblasť kancelárskych priestorov lepšie, lebo ľudia si uvedomia, aké je ťažké pracovať plnohodnotne z domu.

"Lízingová aktivita poklesla, ale nebolo to nič dramatické. Bolo to niekde na úrovni okolo 15 – 20 %," vyčíslil Galata vlaňajšiu aktivitu na slovenskom trhu s kancelárskymi nehnuteľnosťami. Rozostavané projekty pokračujú ďalej, investori však podľa odborníka zvažujú, čo s projektmi, ktoré ešte vo výstavbe zatiaľ nie sú. Developeri odďaľujú rozhodnutia o začatí výstavby, ale odborníci si myslia, že kvalitné projekty pozastavené nebudú.

Galata pripomenul, že firmy sa z hľadiska kancelárií čoraz viac zameriavajú na flexibilitu – teda aby v prípade potreby vedeli získať pre svojich zamestnancov viac priestoru alebo, naopak, menej. Takisto by ich podľa neho mal zaujímať komfort kancelárskych priestorov či systém výmeny vzduchu.