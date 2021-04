Vítame stanovisko RRZ o možnom vládnom výdavku na podporu ekonomiky

dnes 14:46 -

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR víta stanovisko Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) o možnom vládnom výdavku na podporu ekonomiky, ktorý by v tomto roku mohol dosiahnuť až takmer 2 miliardy eur. Informovala o tom Adriana Tantošová z AZZZ SR.

"So znepokojením sledujeme negatívne dosahy koronakrízy na takmer každé odvetvie nášho hospodárstva. Niektoré sektory už skoro rok prežívajú v červených číslach a hrozí, že by nemuseli túto krízu prežiť a stratili by sa z produkčnej kapacity našej ekonomiky. Väčšina podnikateľov sa ešte nespamätala z prvej či druhej vlny pandémie a má vyčerpané finančné rezervy. V sektore malých firiem rastie platobná neschopnosť, čo môže spôsobiť mnohým podnikom či živnostníkom vyhlásenie bankrotu," povedal Tomáš Malatinský, prezident AZZZ SR.

Ak niektoré z opatrení štátnej pomoci firmám pomohli, je to podľa neho rozhodne dobrá správa. Netreba však zabúdať, že mnohé firmy sú nie vlastnou vinou v existenčných problémoch, preto im treba adekvátne pomôcť. Uvedeným stimulom by sa zabránilo prípadnému bankrotu životaschopných firiem, čo sa v budúcnosti ekonomike vráti. Napríklad sektor cestovného ruchu, ktorý je výrazne postihnutý, by sa hneď po skončení sa krízy a zlepšení situácie mohol zapojiť do vytvárania hrubého domáceho produktu (HDP).

"Tým, že by išlo o jednorazový stimul, tak z pohľadu dlhodobej udržateľnosti verejných financií bude veľmi lacný, matematicky len na úrovni 0,03 % HDP," zdôraznil prezident AZZZ SR.

"Ekonomika nebude mať schopnosť produkovať rovnaký HDP, pretože časť podnikov nemusí súčasnú situáciu zvládnuť. Preto je namieste argument o ochrane ekonomiky, aj keď sme v relatívne zložitej situácii s verejnými financiami. Dôležité je však tento stimul adresne zacieliť na tie sektory hospodárstva, ktoré aj v realite najviac trpia. Dlhodobo upozorňujeme na fakt, že bez adekvátneho odškodnenia bude čoraz viac firiem ohrozených krachom," dodal Malatinský.