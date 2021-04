dnes 12:46 -

Oznam ZSSK: Výluka v Českej republike ovplyvní od apríla trasu aj časové polohy medzištátnych vlakovBratislava 1. apríla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oznamuje cestujúcej verejnosti, že z dôvodu plánovanej dlhodobej výluky na území Českej republiky (ČR) príde s platnosťou od 6. 4. 2021 predbežne až do konca roka 2022 k zmenám v trase a časových polohách všetkých medzištátnych vlakov cez pohraničné priechody Kúty, Horní Lideč a Čadca. Zmeny budú nasledovné:

Pohraničný priechod Kúty:

- Všetky vlaky linky EC Budapešť – Bratislava – Praha (Hamburg) budú vedené v úseku Brno hl. n. – Praha hl. n. odklonom cez Havlíčkův Brod.

- Vlaky na svojej trase nebudú obsluhovať železničné stanice Česká Třebová a Pardubice hl. n..

- Vlaky medzi stanicami Brno hl. n. a Praha hl. n. budú zastavovať v staniciach Brno-Královo Pole a Kolín.

- Uvedená zmena trasy spôsobí neskorší príchod do stanice Praha hl. n. o 25 minút, t. j. namiesto pôvodnej minúty príchodu o xx:13 budú vlaky prichádzať o xx:38. V opačnom smere namiesto pôvodného odchodu zo stanice Praha hl. n. o xx:44 pôjdu vlaky skôr o 22 minút, teda o xx:22.

- Vlak EC 172/173 Budapešť Nyug. – Hamburg Altona bude v Prahe obsluhovať výhradne stanicu Praha-Holešovice bez zastavenia v stanici Praha hl. n..

Pohraničný priechod Horní Lideč:

- Všetky medzištátne vlaky cez pohraničný priechod Horní Lideč budú v oboch smeroch vedené po rovnakej trase s pridaním niektorých zastavení na území ČR a predĺžením cestovnej doby.

- Príchod do železničnej stanice Praha hl. n. bude posunutý o 17 minút neskôr, t. j. z času xx:39 na xx:56. Odchod z Prahy hl. n. bude o 8 minút skôr, namiesto o xx:23 bude odchod o xx:15.

- Na území Slovenskej republiky (SR) neprichádza v cestovnom poriadku uvedených vlakov k žiadnym zmenám.

Pohraničný priechod Čadca:

- Vlaky SC Pendolino Košičan (Praha hl. n. – Košice), t. j. SC 240/241 budú mať len drobné odchýlky v cestovnej dobe.

- Systémové vlaky Ex 14x linky Žilina – Ostrava – Praha hl. n. budú prichádzať do železničnej stanice Praha hl. n. o 17 minút neskôr, teda namiesto o xx:39 to bude o xx:56. Odchod z Prahy hl. n. bude o 11 minút skôr, teda namiesto xx:23 bude odchod o xx:12.

- Na území SR neprichádza v cestovnom poriadku uvedených vlakov k žiadnym zmenám.

ZSSK cestujúcich zároveň upozorňuje, že medzi SR a ČR je v súčasnosti obmedzené vedenie vybraných vlakov z dôvodu pandémie. Bližšie informácie na webe https://www.zssk.sk/koronavirus/, na výveskách na železničných staniciach, prípadne aj na telefónnom čísle Kontaktného centra 18 188.TASR o tom dnes informoval Tomáš Kováč, riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK.