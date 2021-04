Štátny rozpočet by mal byť spracovaný prehľadne aj pre bežných ľudí

dnes 10:31 -

Štátny rozpočet, záverečný účet či výročná správa o hospodárení štátu by mali byť pre bežných ľudí viac zrozumiteľné a prehľadné. Ministerstvu financií to odporučil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) na základe výsledkov kontroly zameranej na preverenie procesu tvorby viacročného rozpočtu. Kontrolóri kritizovali aj veľký počet presunov financií medzi rezortmi, chronické posúvanie vládnych rozpočtových cieľov na koniec volebných období či neustále prekračovanie schváleného rozpočtu. NKÚ podporuje zavedenie výdavkových stropov, informoval vo štvrtok hovorca NKÚ Marek Papajčík.

NKÚ identifikoval rezervy v zrozumiteľnosti rozpočtu pre bežného občana a odporučil spracovať rozpočet v zrozumiteľnej forme ako "rozpočet pre ľudí". To sa podľa úradu pri rozpočte na rok 2021 rezortu financií podarilo realizovať, no podobne laicky spracované v "odpočte pre ľudí" by malo byť aj vyhodnotenie toho, čo sa skutočne podarilo dosiahnuť. "NKÚ preto odporúča rezortu financií spracovávať obdobný dokument, sprevádzajúci záverečný účet alebo Súhrnnú výročnú správu SR, ktorý podporí verejnú diskusiu o rozpočtových prioritách a ich skutočnom napĺňaní," uviedol Papajčík.

Kontrolóri v správe z kontroly kritizujú aj chronické posúvanie plnenia vládnych cieľov na koniec plánovacieho obdobia, ako aj prekračovanie schváleného rozpočtu. Priemerný rozdiel medzi skutočnými a rozpočtovanými výdavkami dosahuje 2,5 miliardy eur alebo 6,8 % skutočných výdavkov. NKÚ upozornil tiež na vysoký počet rozpočtových opatrení, ktorými sa mení schválený rozpočet bez vedomia parlamentu.

Rozpočet verejnej správy je aj nástrojom strednodobého riadenia verejných politík štátu. Ciele jednotlivých tematických politík sú nastavené prostredníctvom princípov programového rozpočtovania. "Programové rozpočtovanie je významným nástrojom riadenia verejných financií a okrem iného slúži na definovanie kľúčových priorít udržateľného rozvoja spoločnosti s dôrazom na efektívne a účelne používanie národných či európskych zdrojov. Vďaka nemu môže vláda prijímať kvalifikované rozhodnutia. Poslanci, ale aj verejnosť môžu hodnotiť kvalitu poskytovaných služieb a spoločnosť môže transparentne hodnotiť dosahovanie nastavených vládnych cieľov," priblížil podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy.

Národní kontrolóri počas auditu identifikovali rozdielnu kvalitu v prípade programového rozpočtovania, kde viaceré ministerstvá v rámci svojich rozpočtov dlhodobo nedodržiavali metodické pokyny a usmernenia rezortu financií. "Moderná digitálna doba kladie zvýšené nároky na prípravu verejných rozpočtov. Rozpočet štátu, ale aj samosprávneho kraja či mesta musí zohľadňovať princípy hospodárneho nakladania s verejnými financiami, musí priebežne sledovať dosahovanie strategických priorít, ale i reálny prínos jednotlivých projektov pre samotných občanov a taktiež pre udržateľný rozvoj celej spoločnosti," uzatvára podpredseda NKÚ.