Svetová banka očakáva tento rok rast ekonomík západného Balkánu o viac než 4 %

Ekonomiky šiestich krajín západného Balkánu by mohli v tomto roku vzrásť o viac než 4 %. Predpokladá to Svetová banka. Ak sa odhad banky naplní, región by mohol takmer vymazať rozsah minuloročného poklesu.

Podľa banky by ekonomiky šiestich krajín západného Balkánu - Srbska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Kosova a Albánska - mohli tento rok zaznamenať rast o 4,4 %. Na porovnanie, v minulom roku ich ekonomiky klesli o 4,8 %. V nasledujúcom roku počíta Svetová banka s rastom na úrovni 3,7 %.

Podmienkou na dosiahnutie predpokladaného rastu regiónu je však zvládnutie pandémie nového koronavírusu, následné zotavenie spotrebiteľskej a podnikateľskej dôvery a pokles politickej nestability. Krajiny západného Balkánu patrili na začiatku tohto roka k najviac zasiahnutým ďalšou vlnou pandémie nového koronavírusu.