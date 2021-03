Zoskupenie OPEC+ zhoršilo odhad rastu dopytu po rope v tomto roku

dnes 12:46 -

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti združení v zoskupení OPEC+ zredukovali prognózu rastu dopytu po rope na tento rok. Dôvodom je neistota spojená s opätovne sa zhoršujúcou pandemickou situáciou.

Ako uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na správu Spoločného technického výboru OPEC+, zoskupenie zredukovalo odhad rastu dopytu po rope na tento rok o 300.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Obáva sa, že súčasná neistota môže mať na zotavovanie dopytu nepriaznivý vplyv. Dôvodom je zvyšujúci sa počet infikovaných novým koronavírusom vo svete a z toho vyplývajúce obmedzenia v ekonomike.

Základný scenár v súčasnosti počíta s rastom dopytu v tomto roku o 5,6 milióna barelov denne. Pôvodný odhad predpokladal rast o 5,9 milióna barelov/deň.

Spoločný technický výbor OPEC+ sa zišiel pred ministerskou schôdzkou OPEC+, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 1. apríla. Na nej by členské štáty OPEC a ostatní producenti na čele s Ruskom mali rozhodnúť o ďalšom postupe v ťažobnej politike.

Na predchádzajúcej schôdzke začiatkom marca štáty OPEC+ rozhodli, že svoj program obmedzovania ťažby v podstate meniť nebudú. Rozhodnutie sa týkalo vývoja produkcie v apríli. Teraz by sa podľa trhov mal podobný scenár zopakovať, čo znamená, že zoskupenie OPEC+ by malo objem produkcie udržať na približne rovnakej úrovni aj na mesiac máj. Navyše Saudská Arábia by mala pokračovať vo vlastných dobrovoľných produkčných škrtoch, ktoré by mohla predĺžiť až do konca júna.