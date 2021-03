Spotreba slovenských domácností by mala v 2. kvartáli začať stúpať

dnes 15:16 -

Spotrebiteľská dôvera a nálada v službách po dvoch mesiacoch klesania v marci vzrástli a potiahli sentiment slovenskej ekonomiky na najvyššiu úroveň od októbra 2020. So zlepšovaním pandemickej situácie by sa tak spotreba domácností mala v 2. kvartáli tohto roka začať postupne zotavovať. Uviedli to analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP). Nálada v ekonomike v marci však bola podľa analytikov ešte stále podpriemerná.

"Po výraznom poklese na prelome rokov začali maloobchodné tržby od februára postupne rásť," podotkli analytici s tým, že vzhľadom na obmedzený predaj a nízku mobilitu však bude celková dynamika v 1. kvartáli záporná. "Údaje e-kasy naznačujú, že pokles maloobchodných tržieb by mohol dosiahnuť až dvojcifernú hodnotu (-11,1 % medziročne), čo je v súlade s marcovou prognózou, ktorá odhaduje pokles spotreby domácností vo výške 11,5 %," dodali analytici.

Inštitút tiež pripomenul, že disponibilná miera nezamestnanosti vo februári mierne stúpla na osem percent, stále však platí, že pre druhú vlnu pandémie prišlo o prácu výrazne menej ľudí než v prvej vlne. Časť nárastu nezamestnanosti môže podľa analytikov súvisieť so sťaženým obsadzovaním pracovných miest. "V druhej vlne sa opäť otvárajú nožnice medzi prítokom a odtokom uchádzačov o zamestnanie, čo indikuje slabšiu schopnosť firiem naberať nových zamestnancov počas pandémie," poznamenali analytici. Ak by tento nesúlad trval dlhšie, podľa analytikov to môže signalizovať presuny dopytu po práci do iných sektorov, kde uchádzači nemajú potrebné zručnosti.

V marci stúpol aj ekonomický sentiment v eurozóne a od februára minulého roku tak dosiahol maximum. Slovenský export by tak podľa analytikov mohol pokračovať v raste. Vyhliadky sa zlepšili aj pri segmente služieb, sú menej nepriaznivé ako vo februári. "Z aktuálnych údajov vyplýva, že postupný koniec druhej vlny spolu s čoraz väčšou zaočkovanosťou dodáva európskym ekonomikám nádej na robustné oživenie aktivity koncom jari a v lete, podobne ako v 3. štvrťroku minulého roka," uzavreli analytici.

Pripomenuli však problémy v priemysle. "Vzhľadom na vysoký dopyt po súčiastkach sa dodacie lehoty vstupov predlžovali a v marci dosiahli rekordné maximá za posledných 23 rokov," podotkli analytici s tým, že viaceré automobilky prerušili krátkodobo výrobu vzhľadom na nedostatok súčiastok. Vyšší tlak na dodávateľské reťazce sa odzrkadlil na raste cien vstupov, ktorý bol v marci najrýchlejší od roku 2011.