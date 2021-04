Neuveriteľne nudná investícia: Prečo nakupovať zlato, keď existujú bitcoiny a Tesla

Zdroj: GoldSwitzerland

Foto: Getty images.com,

dnes 0:45 -

Hoci sú po ruke dobre známe argumenty, nik ich nepočúva. Ak investorom poviete, že je absolútne nevyhnutné držať zlato na účely uchovania bohatstva, pretože svetový finančný systém je najväčšou bublinou v histórii, väčšina by to ignorovala. Ak im poviete, že dolár a väčšina mien klesli od roku 1971 o 97-99 % oproti zlatu, a od roku 2000 klesli o 85 %, nijak by ich to nezaujalo. Ale úplne inak reagujú na správy typu, zlato by v roku 2021 mohlo dosiahnuť 3 000 dolárov za uncu.



Zaujímajú sa iba o svoje nominálne zisky na akciových trhoch, pričom nechápu, že v skutočnosti nezískali vôbec nič. Napriek tomu väčšina ľudí uprednostňuje aj naďalej akcie, pričom si vôbec neuvedomuje, že väčšinu akciových investorov čaká na trhu prepad, úplne na dno, a tentoraz to nebude v tvare písmena V, ale na najmenej desať rokov, ak nie dlhšie. Zásadne i technicky je prepad akciových trhov obrovských rozmerov zaručený. Či už nastane zajtra, alebo neskôr, nie je podstatné. Dôležité je riziko.

Analýza rizika je tiež dôvod, prečo nekupovať bitcoiny. Aj keby ho špekulatívna mánia dostala na 1 milión dolárov, treba brať do úvahy aj riziko, že vlády by mohli bitcoiny zakázať, takže by boli nakoniec bezcenné. Rovnako je strašným rizikom aj Tesla. Kúpiť Teslu s P / E vyšším ako 1 000 a trhovou kapitalizáciou vo výške 650 miliárd dolárov, je rovnako riskantné ako vyskočiť z balkóna poschodovej budovy. Pamätajte si, že investícia sa môže stať prekúpenejšou, než si ktokoľvek dokáže predstaviť, ale následný pokles je nevyhnutný.





Väčšina ľudí stále meria svoje aktíva v menách ako sú eurá, doláre, libry, ktoré padajú rýchlejšie ako Niagarské vodopády. Ak chcete poznať svoje skutočné zisky na akciovom trhu od roku 2000, mali by ste odpočítať 85 %, pretože odvtedy ide o stratu kúpnej sily dolára v reálnych číslach. To je dôvod, prečo viac ako 99 % investorov príde o svoje peniaze. Na prvý pohľad sú to úžasné zisky na trhoch s akciami, ale len kým si uvedomíte, že to bola všetko ilúzia kvôli úplnému oslabeniu ekonomiky a meny vládami a centrálnymi bankami. Vlády sa od majstrovských manipulátorov naučili, že môžu všetkých neustále klamať. Môžu tak robiť jednoducho preto, že okamžité uspokojenie a chamtivosť bránia ľuďom v hľadaní pravdy.

Ľudia neraz kupujú zlato na okamžité uspokojenie. Ktokoľvek, kto kúpil zlato v roku 2000 za 290 dolárov, nie je súčasnou cenou znepokojený. Tí, ktorí ho v roku 2011 nakúpili na vrchole okolo 1 900 dolárov, sú očividne viac frustrovaní. Vidia, ako akcie stúpajú do smiešnych výšok, zatiaľ čo oni o tieto zisky prichádzajú. Možno by mali vedieť, že fyzické zlato sa nekupuje pre okamžité zisky, ale ako poistenie pred prehnitým finančným systémom a ochrana proti neustálemu znehodnocovaniu mien. Ak kupujete zlato zo správneho dôvodu, kupujete unce alebo kilogramy skutočného bohatstva, ktoré by sa nemalo pravidelne merať v mene, ktorá sa dennodenne znehodnocuje neobmedzenou tlačou bezcenných papierových peňazí.

Váš najlepší priateľ, pokiaľ ide o podporu hodnoty zlata, je váš centrálny bankár. Počas celej histórie bezpochyby usilovne pracoval na zničení meny. Práve sme uprostred najväčšieho globálneho tlačenia peňazí v histórii. Zlato ani yďaleka ešte nezačalo odrážať celkové zničenie papierových peňazí. Pokiaľ ide o ponuku peňazí v USA, zlato je dnes na rovnakej úrovni ako v roku 1970, keď cena zlata bola 35 dolárov, alebo v roku 2000, keď bolo zlato za 290 dolárov. Zlato je dnes rovnako lacné ako v roku 1970, tesne predtým, ako sa začalo 24-násobne šplhať z 35 na 850 dolárov. A je tak lacné, ako v roku 2000, keď sa vyšplhalo takmer 7-násobne z 290 na 1 920 dolárov.





Rovnako ako väčšina komodít, aj cena zlata sa hýbe vo vlnách alebo cykloch. So zlatom v určitých časoch manipuluje BIS, či centrálne banky, ktoré túto intervenciu aj pripúšťajú. Pravidelné bleskové prepady zlata za jedinú noc, keď je trh mŕtvy a cena klesne o 30-50 dolárov za pár sekúnd, nie je nič iné, ako do očí bijúca manipulácia. Nikto by nepredával veľké množstvo zlata na trhu, kde kupujúci spia.

Na londýnskom trhu je veľký nedostatok zlata a striebra. Na zmiernenie tohto problému BIS vydáva zlaté swapy bankám so zlatom, aby tieto s papierovým zlatom mohli vyrovnať hlavné fyzické krátke poklesy. Toto frenetické žonglovanie s papierovým zlatom zo strany BIS je zjavne zúfalým pokusom zakryť veľký nedostatok na fyzickom trhu. Prečo by inak boli hrubé objemy obchodov dvojnásobne väčšie ako S&P 500, čo je oveľa väčší investičný trh? Rovnako ako všetky manipulácie, aj šikanovanie na trhoch s papierovým zlatom a striebrom nakoniec zlyhá.





Je pravdepodobné, že inflácia v nasledujúcich rokoch prudko vzrastie, rovnako ako úrokové sadzby. Ale rovnako ako v 70-tych rokoch bude reálna inflácia predbiehať úrokové sadzby, čo vztvorí negatívne reálne výnosy, niečo, čo je pre zlato veľmi výhodné. Korekcia, ktorú sme práve videli v zlate, bola prirodzenou súčasťou cyklického pohybu akejkoľvek komodity. Stále je dôležité si uvedomiť, že nepravdepodobný pokus o približne 1 670 dolárov ya uncu, by nezmenil býčí obraz zlata.

Nadchádzajúci pohyb v zlate bude mimoriadne silný a všetkých prekvapí. Pred úrovňou 3 000 dolárov nebude dôvod na veľkú korekciu. Či už zlato pôjde na dlhodobý cieľ 10 000 dolárov v dnešných peniazoch, alebo dosiahne cieľ až 50 000 dolárov, uvidíme v najbližších piatich rokoch. Vyššie uvedené úrovne nie sú ani prognózami, ani senzačnými projekciami na získanie pozornosti. Nie, sú pravdepodobným výsledkom všetkých faktorov, ktoré sme načrtli vyššie.

Na nadchádzajúcom medveďom trhu s menami a býčím trhom s drahými kovmi si zlato a striebro nielen udržia kúpnu silu, ale aj výrazne prekonajú a stanú sa nevyhnutnou investíciou. Ale to neznamená, že by ste mali kupovať zlato a striebro na špekulatívne účely. Zlato a striebro je vaše poistenie proti nadchádzajúcemu koncu menovej éry, keď všetky meny a bublinové aktíva prasknú. Toto poistenie si dnes môžete kúpiť za smiešne nízku cenu, za cenu, ktorá už čoskoro nemusí byť k dispozícii.