Menová kríza: Smeruje Turecko pod bod, odkiaľ niet návratu?

Ako sa dalo predpokladať, dnes ráno došlo k záplave negatívnych tureckých makro komentárov, napríklad analytici Société Générale napísali, že odstránením Naci Ağbala z čela centrálnej banky „Turecko stráca jednu zo svojich posledných kotiev inštitucionálnej dôveryhodnosti “. Ako dodávajú, počas svojho krátkeho funkčného obdobia uspel Ağbal tam, kde to jeho predchodcovia nedokázali, v kultivácii dôvery v rámec centrálnej banky zameranej na infláciu, v obnovení nezávislosti menovej politiky, v povzbudzovaní medzinárodných investorov, aby sa zapojili do tureckého príbehu, ktorý je náchylný na krízu, v riadení 18,0 % rally v tureckej líry voči USD, a čo je najdôležitejšie - pri zastavení alebo dokonca zvrátení škodlivého trendu dolarizácie v ekonomike. V januári sa ministerstvu financií podarilo vložiť 3,5 mld. USD do predaja dlhopisov Eurobond, ktoré boli nadmerne upísané, čím prilákal do knihy objednávok viac ako 15 mld. USD. Údaje k 12. marcu medzitým ukázal, že devízové ​​vklady tureckých obyvateľov vedené v miestnych bankách klesli na 230,3 mld. USD, čo je pokles z maxima 236,1 mld. USD zaznamenaného v januári. Tieto príklady priniesli presvedčivé dôkazy o tom, že politika, ktorú presadzoval Ağbal, dokázala posilniť dôveru zahraničných i miestnych investorov v perspektívu tureckých aktív vo viere, že hospodárska a menová politika sa vráti do pravoslávnejších oblastí.

Bohužiaľ, to je všetko už minulosťou, turecká líra v ranných hodinách ázijského obchodovania klesla oproti doláru až o 17 %, nie príliš ďaleko od jej rekordného minima z novembra. Analytici Société Générale predpokladajú, že turecká líra sa v nasledujúcich mesiacoch ocitne pod väčším tlakom v dôsledku slabých devízových rezerv a potenciálneho zahraničného odlevu. Banka konkrétne očakáva, že líra do druhého štvrťroka poklesne na nové rekordné minimum 9,70 za dolár.







Turecko podľa analytikov teraz čaká obnovenie dolarizácie a menových intervencií. Po očakávanom prudkom poklese hodnoty TRY v pondelok 22. marca 2021 sa vyhliadky líry zhoršujú, pretože miestni maloobchodní zákazníci sa ponáhľajú znovu akumulovať USD, aj keď štátne banky vstupujú do obrany líry v mene centrálnej banky. Ak vezmeme do úvahy nedostatok devízových rezerv, dá sa očakávať aj viac finančných regulačných zásahov. Aj keď SocGen neočakáva zavedenie priamej tvrdej kontroly kapitálu, očakáva návrat k režimu kontroly mäkkého kapitálu, ktorý prevládal počas pôsobenia Berata Albayraka, keď sa tvorcovia politiky snažili stabilizovať sadzby a menové trhy. Je pravdepodobné, že volatilita líry prudko stúpne. Likvidita na všetkých trhoch sa pravdepodobne prepadne.

Zahraniční investori opustia turecké aktíva. Je logické očakávať, že podiel poklesne dokonca pod minimálnu hranicu 3,3 %, ktorej sa dotklo vlani v septembri.

Turecko môže čoskoro smerovať k ďalšej menovej kríze. Bez veľkého množstva zostávajúcich rezerv na obranu meny (čisté devízové ​​rezervy vo výške 11 miliárd USD, zatiaľ čo čisté devízové ​​rezervy bez CBRT swapových pozícií sú okolo -40 miliárd USD) a vzhľadom na očakávaný exodus zahraničného a miestneho kapitálu investorov „môže byť pre Turecko ťažké vyhnúť sa ďalšej menovej kríze v nasledujúcich mesiacoch, a to napriek súčasnej vysokej úrovni devízovej likvidity v bankovom sektore. “

Nový guvernér CBRT Kavcıoğlu sa vo vyhlásení na webovej stránke centrálnej banky vyjadril, že budúce stretnutia sa budú konať podľa plánu, čo znamená, že odteraz do 15. apríla 2021 sa nebudú núdzovo znižovať sadzby. Je veľmi pravdepodobné, že nový guvernér sa na stretnutí 15. apríla pokúsi zrušiť posledný nárast o 200 bp, medzitým nasadiť značné rezervy, aby sa pokúsil stabilizovať tureckú líru. Následne ale prehrá menový boj s trhmi a nakoniec bude musieť nasadiť mimoriadne kroky, aby zabránili poklesu tureckej líry. Stručne povedané, Turecko tak či onak skončí tam, kde bolo pred Erdoganovým šokujúcim oznámením, ale medzitým jeho inflácia vzrastie a jeho mena sa prepadne na nové rekordné minimá.



Samozrejme, teraz, keď je kontrola meny a inflácie vyslovene politická, Erdogan urobí všetko pre to, aby stabilizoval ekonomiku a odliv. A hoci analytici SocGen nepredpovedajú „tvrdé“ kapitálové kontroly, hlavný stratég rozvíjajúcich sa trhov v SEB, Per Hammarlund, s tým nesúhlasí a píše že Turecko „pravdepodobne zamýšľa“ zaviesť kapitálové kontroly na stabilizáciu trhov „Úradom zostanú dve možnosti, buď sa zaviažu použiť úrokové sadzby na stabilizáciu trhov, alebo zavedú kapitálové kontroly,“ píše Hammarlund a dodáva, že „vzhľadom na čoraz autoritatívnejší prístup, ktorý zvolil prezident Erdogan, vyzerajú kontroly kapitálu ako oveľa pravdepodobnejšia voľba. “





V súvislosti s tureckou lírou stratég SEB poznamenáva, že bude ako na horskej dráhe poháňanej únikom kapitálu, intervenciami centrálnych bánk a lovcami výhodných obchodov a očakáva „výkyvy o 15 % v oboch smeroch“. To znamená, že volatilita nemôže trvať dlho, pretože by vážne ohrozila schopnosť tureckých bánk a spoločností splácať zahraničný dlh. A hoci turecké úrady môžu chcieť zaviesť kapitálové obmedzenia na obmedzené časové obdobie, „môže to byť na roky.“

Pokiaľ ide o to, akú formu môžu mať kontroly kapitálu, Hammarlund píše, že by mohli vychádzať z obmedzení a daní z poukazovania výnosov a obmedzení schopnosti miestnych obyvateľov nakupovať cudziu menu.

Jednou z posledných otázok, ktorou sa ale Wall Street nezaoberá, je, ako dlho bude turecké obyvateľstvo tolerovať Erdoganovo čoraz nestálejšie správanie, ktoré teraz dramaticky a nepriaznivo ovplyvňuje živobytie tohto mimoriadne geopoliticky dôležitého národa. A v súvislosti s tým, za ako dlho sa táto menová, dlhová a suverénna kríza premení na politickú krízu, ktorá povedie k ďalšiemu „puču“, aj keď oveľa menej falošnému ako bol ten v roku 2016.