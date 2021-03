R. Hajšel ako tieňový spravodajca EP pre nový roaming chce jeho skvalitnenie

dnes 14:46 -

Pripravované nariadenie EÚ o roamingu, ktoré by mala predložiť Európska komisia, by malo viesť nielen k ďalšiemu znižovaniu roamingových poplatkov, ale aj ku skvalitneniu ponúkaných služieb pre užívateľov v ostatných krajinách EÚ, či už ide o dátový prenos, alebo telefonovanie, a zvýšeniu transparentnosti. Uviedol to slovenský poslanec Európskeho parlamentu (EP) Robert Hajšel, ktorý bol v piatok vymenovaný za tieňového spravodajcu EP k tejto legislatíve.

Slovenský europoslanec bude tieňovým spravodajcom k novému nariadeniu o roamingu v mene politickej frakcie socialistov a demokratov (S&D).

"Som veľmi rád, že mi v EP opäť prejavili dôveru a môžem sa podieľať na dôležitom legislatívnom opatrení, ktoré povedie k ďalšiemu znižovaniu poplatkov za roamingové služby a k ich skvalitňovaniu. Verím, že sa nám podarí nastaviť nové pravidlá tak, aby sme mohli pokračovať v rozširovaní poskytovania roamingu za domáce ceny," uviedol Hajšel v správe pre médiá.

V praxi to podľa neho znamená volať a posielať správy z inej členskej krajiny EÚ za rovnaké ceny ako v domovskej krajine. Spresnil, že rozšírenie služieb by malo umožniť aj klientom menších operátorov výhodnejšie využívať roamingové služby. Pripomenul tiež, že dôležitosť roamingu potvrdila aj súčasná pandémia, keď milióny ľudí uviazli vzdialení stovky kilometrov od svojich rodín. "Práve roaming bol ich jedinou možnosťou, ako preklenúť toto obdobie a čiastočne si vynahradiť chýbajúce osobné stretnutia," uviedol.

Hajšel zároveň dodal, že chce urobiť maximum pre to, aby sa podarilo zafixovať ďalšie postupné znižovanie maximálnych veľkoobchodných cien za roaming pri hovoroch, SMS správach a dátach, čo umožní operátorom účtovať klientom nižšie poplatky za tieto služby v zahraničí. "Ani v budúcnosti zrejme neodpadne zásada korektného používania roamingových služieb, čo v praxi znamená, že nemôžeme mesačne používať náš mobilný telefón v zahraničí viac ako doma," vysvetlil Hajšel.

Ako tieňový spravodajca chce presadzovať najmä odstránenie nedostatkov týkajúcich sa kvality poskytovaných služieb, čiže zabezpečenie rovnakej úrovne služieb, na akú sú užívatelia zvyknutí doma. Znamená to, že ak užívatelia doma profitujú zo služby 4G alebo 5G, nemali by sa kvalita a prenosová rýchlosť znižovať ani pri roamingu v zahraničí, k čomu v súčasnosti často dochádza.

Za dôležité považuje aj zavedenie bezplatného prístupu k ďalším núdzovým službám v jednotlivých členských štátoch, čo zvýši celkovú transparentnosť roamingovej služby.

Nové pravidlá by mali byť v platnosti v EÚ aspoň ďalších 10 rokov.