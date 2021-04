Bitcoineri znovuobjavujú našu menovú minulosť

Zdroj: AIER

Foto:TASR/AP;getty images

dnes 0:28 -

V istom zmysle by sme to mali pravdepodobne osláviť všetci, pretože to znamená, že bitcoin sa blíži k snu o menovej komodite. Avšak naráža na večné problémy spoločné pre všetky menové systémy. A čo je ešte lepšie, mali by sme využiť túto príležitosť a naučiť sa niečo z monetárnej histórie, pretože tí v kryptosvete sa v našej peňažnej minulosti nikdy zvlášť dobre neorientovali. Publikum, ktoré oslovujú, je ešte menej informované, a preto sú „bitcoinoví hrdinovia“ oslavovaní za svoju múdrosť, bez ohľadu na to, ako sú v istých veciach nepresní.

Je ľahké hodiť za seba celú oblasť stáročných akademických otázok, najmä ak ste sa im nikdy nevenovali, určitá pokora by bola asi namieste. Ako píše Denis Patrick O’Brien vo svojej zbierke odborných článkov The Development of Monetary Economics („Vývoj menovej ekonómie“) „Menová ekonómia prilákala najlepších odborníkov, ktorí písali o ekonomických problémoch.“

Na rozdiel od mechanizmu zásobovania bitcoinmi, ktorý je od začiatku nemenný, mnoho súperov bitcoinu, rôzni ALTcoineri, by radi zaviedli vlastnú monetárnu politiku, s tajomnými pravidlami, ktoré iba tí zasvätení majú právo meniť. Tento spor o pravidlách a diskrečnej právomoci o tom, kto prevádzkuje tlačiarenský stroj, je starý asi tri storočia, ak nie viac. Dôkladne sa tomu venovali napríklad Adam Smith, Benjamin Franklin, Thomas Tooke, Horsley Palmer, Walter Bagehot, John Clapham a ďalší.

Niektoré zo zdanlivo nových prvkov v oblasti kryptomien nie sú zas až také nové a narážajú na problémy, ktoré trápili aj minulé ekonomiky. Tieto už boli promptne preskúmané a argumentované monetárnymi ekonómami, dnes už dávno mŕtvymi a zabudnutými. Keď bol bitcoin ešte v plienkach, celkom bezvýznamný, peňažné náklady na odoslanie hodnoty po sieti boli nepatrné. Počas prvých pár rokov existencie kryptomeny to bol jeden z najlepších dôvodov na jej použitie. Mohli ste poslať ľubovoľnú sumu komukoľvek na svete, oveľa lacnejšie a oveľa rýchlejšie ako v rámci staršieho bankového systému. Staré systémy boli pomalé a drahé. Medzinárodné bankovníctvo pred 15–20 rokmi trápilo oveľa väčší počet ľudí ako len osoby, ktoré perú peniaze.





Všetko to zmenil internet, efektívna konkurencia a rozmach fintechu. Ale najhlasnejší bitcoineri sa zasekli v minulosti, ktorú starý systém dávno nechal za sebou, mysliac si, že ich veľkolepý vynález dokázal tromfnúť systém, proti ktorému boli bitcoiny vytvorené. Pre väčšinu použití to neplatí: pokiaľ nežijete v autoritárskych režimoch alebo sa nesnažíte podnikať v legálnej šedi (dva veľmi dôležité, ale porovnateľne malé trhové segmenty), použitie bitcoinu na jeho počiatočné transakčné účely, nie je až tak super.

Pozrime sa, čo hovorí naša menová minulosť o súčasných problémoch bitcoinu.

Druhá vrstva

Po roku 2017 nastal v bitcoine býčí trend, preťaženie, rozvetvenie (fork) a bitka o veľkosť blokov. Víťazná frakcia prišla s lákavým riešením problému v podobe druhej vrstvy ako „Lightning network“ alebo podobnej služby ako Liquid. Namiesto vyrovnania v hlavnom blockchaine bitcoinu by väčšina menších transakcií prebehla na druhej vrstve, ktorá sa len príležitostne usadí v hlavnej sieti. Takto môže každá transakcia na reťazci zahŕňať oveľa viac základných transakcií, vzájomne započítaných. Druhé vrstvy dávajú dokonalý zmysel proti inherentnému problému harmonogramu dodávok bitcoinu. Každý, kto sa na vec lepšie pozrel, videl len znovuobjavené staré komerčné bankové systémy, ktoré sa dovnútra vkradli zadnými dverami. Systém komerčného bankovníctva (či už s centrálnou bankou alebo bez nej), ktorý voľne vydával bankovky a vytváral vklady s možnosťou zamenenia do cudzej meny, bol tiež druhou vrstvou nad hlavnou menovou vrstvou, ktorou bola v našej menovej minulosti často podoba zlata alebo striebra. Riešenia druhej vrstvy, ktoré sú načrtnuté teraz, sú údajne plné rezervy a nemajú nesúlad splatností, ale v skutočnosti tu vidíme podobnosti s raným bankovníctvom, bankami s čiastočnými rezervami, ktoré bitcoineri natoľko nenávidia. Rovnako ako musíte dôverovať svojej komerčnej banke, aby ste neriskovali svoje vklady alebo nadmerne nafúkli bankovky, ktoré vydali, pri bitcoine musíte dôverovať sieťam druhej vrstvy, ku ktorým sa pripojíte.







Prečo by niekto v minulosti uprednostnil papierové peniaze, ktorých hodnota sa mohla vytratiť a volil riziko protistrany v banke, ktorá ich vydala, namiesto „tvrdej meny“ akým je zlato? Odpoveď je jednoduchá. „Prvé papierové bankovky si držali svoju hodnotu lepšie ako mince, pretože ich nebolo možné znehodnotiť a ich opotrebovanie neovplyvnilo ich hodnotu,“ poznamenal Ray Perman vo finančnej histórii Edinburghu. Rizikom nie sú technické prekážky bitcoinu, ale sladká neistota politikov, vlád a centrálnych bánk a našich dobre zavedených systémov medzinárodného komerčného bankovníctva.

Rýchlosť a náklady na transakciu

Uskutočnenie prevodu s vysokou prioritou v bitcoinovej sieti znamená šancu na zahrnutie vašej transakcie do niekoľkých nasledujúcich blokov. Vyžaduje si to, aby ste v časoch s nízkou prevádzkou zaplatili okolo 30 centov a okolo 20 až 30 dolárov pri vysokej prevádzke. Mnoho bitcoinových peňaženiek umožňuje odosielať transakcie s nastavením „nízkej priority“, čo znamená, že sa v sieti vyúčtujú možno o deň alebo dva neskôr. To zvyčajne znižuje cenu za transakciu.







Ale nehovorí sa stále o tom, že krása bitcoinu spočíva v tom, že transakcie sú lacné a rýchle v porovnaní s bankovým systémom, ktorý nahrádza? Zdá sa, že tento brilantný kúsok technológie narazil na kompromis medzi rýchlosťou, nákladmi a konečnosťou platobnej transakcie. Na niečo, s čím staršie systémy zápasili po celé storočia. Môžete mať efektívne a teda lacné platby, rýchle platby alebo bezpečné platby, ale nie všetky tri súčasne. Keď Satoshi Nakamoto naprogramoval konečnosť do protokolu bitcoinu, používatelia v tejto dimenzii nemohli robiť kompromisy, zostala im len voľba medzi rýchlymi a lacnými platbami. Rovnako ako to umožňuje bežný bankový systém.

Čierne skrinky

Ďalšou verziou tohto nástroja sú bitcoiny v bočných reťazcoch, napríklad projekt tBTC alebo Wrapped BTC, kde dôveryhodní správcovia zadržiavajú vaše bitcoiny výmenou za tokenový nárok na tento bitcoin. Token žije v inom reťazci kryptomeny (napríklad ethereum). V ideálnom prípade by potom používatelia mohli prevádzať bitcoiny za oveľa nižšie náklady ako v hlavnom reťazci bitcoinov. Predstavte si to tak, že namiesto presunutia skutočných bitcoinov používateľ presunie digitálnu škatuľku, ktorá obsahuje uvedené bitcoiny.







V mnohých prípadoch našej finančnej minulosti sme ako základné peniaze použili lesklý kov, zlato. Jeho premiestňovanie, najmä vo veľkých zásielkach, bolo neobratné a drahé. Na otvorenom mori sa mohli lode, ktoré ho prepravovali, potopiť. Rovnako tak v európskych lesoch číhali zlodeji. Doteraz by táto analógia medzi zlatom a bitcoinom mala byť jasná a zrejmá. Finančné systémy v Británii alebo Holandsku vyriešili tento nákladný problém s prepravou pomocou papierových pohľadávok na uložené zlato. Po storočia medzinárodného obchodu sa zmenky pohybovali po celom svete a iba zriedka sa pohybovali základné peniaze. Tieto „zabalené BTC“ z minulosti nechali drahé podkladové aktívum nehybne ležať, zatiaľ čo sa namiesto nich sťahovali papierové pohľadávky. Finančný systém na rôznych miestach medzinárodného obchodu využíval zmenky na vzájomné započítanie transakcií, čím podporoval reálnu ekonomiku so sofistikovaným a efektívnym bankovým systémom bežiacim na pozadí. V minulosti to umožňovalo ľahšie použitie zlata ako peňazí. V krypto časoch, to umožňuje jednoduchšie použitie bitcoinu, vďaka jeho vysoko variabilným poplatkom za transakcie.

Napriek všetkým revolučným prínosom, ktoré sa prisudzujú vznikajúcej peňažnej komodite, budúcnosť bitcoinu, zdá sa, je čoraz viac podobá minulosti, ktorej sa snaží uniknúť. Sú to šťastné časy pre nás, monetárnych hlupákov.