Spoločnosť Beky bude vyrábať ekologickejšie

Výroba v drevospracujúcej spoločnosti Beky so sídlom v Snine bude od roku 2022 ekologickejšia. Umožní to projekt zníženia energetickej náročnosti výrobných prevádzok podporený z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci výzvy ministerstva životného prostredia. Zmluva na poskytnutie nenávratného finančného príspevku predpokladá celkové oprávnené výdavky na jeho realizáciu vo výške 450.669 eur, spolufinancovanie spoločnosťou predstavuje 50 percent. Vyplýva to z dokumentu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv.

"Dosiahne sa zníženie produkcie emisií, zníženie oxidu uhličitého a energetickej náročnosti výrobného procesu," priblížil pre TASR Peter Brečka z obchodného oddelenia spoločnosti s tým, že v rámci projektu sa majú v dvoch výrobných prevádzkach zmodernizovať kotolne a tiež zdroje stlačeného vzduchu. Výsledkom tak má byť zároveň úspora biomasy a tiež elektriny.

Ako Brečka uviedol na základe energetického auditu, odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov po modernizácii výrobných technológií predstavuje 11,12 tony. Opatrenia tiež majú priniesť ročnú úsporu primárnych energetických zdrojov v hodnote 1566,58 megawatthodín (Mwh). Predpokladané trvanie realizácie projektu je osem mesiacov, v súčasnosti je v štádiu verejného obstarávania.

Spoločnosť Beky je na trhu od roku 1992 a je jedným z najväčších spracovateľov tvrdého dreva v strednej Európe. Až 95 percent jej produkcie putuje na zahraničné trhy. V súčasnosti poskytuje prácu priamo a tiež dodávateľsky približne 150 ľuďom.