Sme rodina: Úprava zákona umožní zvýšiť ponuku zariadení sociálnych služieb

Ponuka zariadení sociálnych služieb by sa na Slovensku mohla zvýšiť. Docieliť by to mala novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), ktorú plénum parlamentu v utorok (16. 3.) posunulo do druhého čítania. Uviedli to vo štvrtok na tlačovej konferencii predstavitelia koaličného hnutia Sme rodina.

V snahe zvýšiť záujem žiadateľov o realizáciu zariadení sociálnych služieb sa navrhuje v novele zákona rozšíriť formu obstarania zariadenia sociálnych služieb o kúpu zariadenia sociálnych služieb, pričom od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na toto kupované zariadenie neuplynuli viac ako tri roky. Zámerom novely zákona je aj vytvorenie podmienok na zvýšenie počtu zariadení sociálnych služieb, ako aj zvýšenie počtu lôžok v zariadeniach sociálnych služieb.

Poslanec Sme rodina Miloš Svrček upozornil, že na Slovensku je veľké množstvo nepoužívaných budov, ktoré by mohli pri malej investícii do prestavby spĺňať požiadavky na zariadenia sociálnych služieb. Touto novelou tak podľa neho vzniká možnosť využiť už existujúce stavby na tieto zariadenia, ktorých je nedostatok. "Konečne sa budú môcť obstarávať nové moderné zariadenia s lepšími službami," dodal poslanec Ľuboš Krajčír (Sme rodina).