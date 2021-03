Novela zákona o neprimeraných podmienkach sa presúva na ďalšiu schôdzu

dnes 17:46 -

Vládny návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami sa presúva na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR. Požiadal o to minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO). Oznámil to v stredu v pléne podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO).

Novelu zákona o neprimeraných podmienkach posunula NR SR začiatkom februára do druhého čítania. Na aktuálnej schôdzi tak o právnej norme mal parlament definitívne rozhodnúť.

Návrh zákona hovorí o tom, že okruh skutkových podstát neprimeraných podmienok v obchode s potravinami by sa mal rozšíriť, zakotviť sa má cezhraničná spolupráca ministerstva pôdohospodárstva s orgánmi presadzovania práva v ostatných členských štátoch EÚ a Európskou komisiou.

Novelu kritizovali opozičné strany, ale napríklad aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK). Mičovský následne predstavil spolu s poslancami pozmeňujúci návrh k novele. Avizovali, že sa má zaoberať privátnymi značkami, súčasne mal ponechať zákaz predaja pod nákupnú cenu.

Do programu schôdze zároveň pribudol aj vládny návrh zákona, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a doplňujú niektoré zákony z oblasti zdravotníctva. Zjednodušiť by sa mohol napríklad vstup do pracovného procesu zdravotníkom zo zahraničia, ktorí by v slovenských nemocniciach pomáhali v boji s pandémiou. Návrh rieši aj otázku použitia nosových rýchlotestov určených na profesionálne použitie aj nezaškolenými osobami.

Program sa rozšíril aj o novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Žiadosť o odklad daňového priznania by podľa nej mohli daňovníci posielať aj elektronicky e-mailom. Materiál zároveň predlžuje uplatňovanie nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty na respirátory triedy FFP2 a FFP3 do 30. júna a prináša aj ďalšie zmeny. Vláda navrhla prerokovať novelu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.