Personalizácia produktov je v súčasnosti pre firmy väčšou prioritou

dnes 15:46 -

Takmer polovica spotrebiteľov sa posledný rok sústredila viac na šetrenie než na míňanie. Približne 44 % zákazníkov si za toto obdobie osvojilo nové technológie v podobe mobilných aplikácií alebo hlasom aktivovaných zariadení. Pred pandémiou nového koronavírusu bola personalizácia prioritou pre 14 % značiek, dnes ju považujú za dôležitú viac ako dve tretiny firiem. Tieto zistenia vyplynuli z medzinárodného prieskumu poradenskej spoločnosti KPMG – Me, My Life, My Wallet.

Spotrebitelia mali počas minulého roka obmedzené finančné zdroje a nákupy dôkladnejšie zvažovali. Približne 80 % zákazníkov kupovalo tovary alebo služby od značiek, ktoré konajú v súlade s ich presvedčením a odrážajú ich hodnoty. "Aktuálnymi spotrebiteľskými trendmi sú inovácie pri donáške potravín, nové modely predplatného a online nakupovanie. Aby si firmy udržali svoj objem tržieb, musia dnes reagovať promptne na požiadavky zákazníkov," vysvetľuje partnerka KPMG na Slovensku zodpovedná za sektor maloobchodu Ivana Mazániková.

Spoločnosti čoraz viac investujú do produktov, ktoré sú personalizované. Zákazník si pritom ani nemusí uvedomiť, že mu spoločnosť odporučila tovar na základe jeho histórie objednávok alebo vzorcov spotreby podobných spotrebiteľov. Podobné správanie firiem hodnotí pozitívne 30 % mužov a 27 % žien. Tento typ personalizácie považujú za skvelý najmä mileniáli.

Najväčšou hrozbou počas minulého roka bolo pre spotrebiteľov ochorenie COVID-19 (73 %). Vzrástli tiež obavy z kybernetických útokov (60 %) a rizík spojených so zdieľaním údajov. "Je nevyhnutné, aby spoločnosti definovali a informovali o konkrétnych výhodách, ktoré spotrebiteľovi plynú z poskytnutých údajov. Podľa prieskumu KPMG si 47 % spotrebiteľov myslí, že spoločnosti by nikdy nemali predávať údaje tretím stranám," dodáva Mazániková.

KPMG realizovala prieskum na vzorke takmer 19.000 spotrebiteľov v 16 krajinách sveta, Slovensko nebolo súčasťou prieskumu. Štúdia prináša globálny pohľad na zmeny spotrebiteľského správania a zákazníkov – ich spôsob, ako zarábajú, míňajú a šetria, ak majú prežiť dnes a prosperovať zajtra.