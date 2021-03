Program prezidentky SR Zuzany Čaputovej

dnes 11:16 -

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vystúpi vo štvrtok 18. marca o 09.00 h s online príhovorom na konferencii Race to Zero in Slovakia: Business, ktorej cieľom je inšpirovať firmy k tomu, aby sa vydali cestou k uhlíkovej neutralite.

Spolu s prezidentkou otvoria konferenciu britský veľvyslanec v SR Nigel Baker a vysoký predstaviteľ Spojeného kráľovstva pre zmenu klímy Nigel Topping.

Konferencia je zameraná na zdieľanie skúseností firiem, ktoré sa rozhodli urobiť prvý krok k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. Diskutovať sa bude o dôvodoch, ktoré ich k tomu viedli, ale aj o výhodách, ktoré táto zmena priniesla ich podnikaniu. V rámci online podujatia vystúpia predstavitelia štátneho sektora ako aj zástupcovia podnikateľského prostredia.

„Race to Zero“ je globálna kampaň OSN zameraná na podporu zdravej, odolnej a bezuhlíkovej obnovy po pandémii, ktorá vytvorí dobre platené pracovné miesta, umožní inkluzívny a udržateľný rast a pomôže predchádzať budúcim hrozbám.

Registrácia na konferenciu: https://registration.gemagency.sk/events/_43_race_to_zero_in_slovakia &lang=cs?fbclid=IwAR2_OO9IDZF4WhNpCQGfDLrf0ypGiWTYD96tfqhodmnniHoX6EtEltGa5YMTASR o tom dnes informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.