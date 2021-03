Ekonomika Argentíny by mala tento rok vzrásť minimálne o 7 %

dnes 19:31 -

Ekonomika Argentíny by mala tento rok vzrásť omnoho výraznejšie, než sa pôvodne očakávalo. Uviedol to v utorok argentínsky minister hospodárstva Martin Guzmán. Ak by sa odhad ministra potvrdil, bola by to mimoriadne dobrá správa pre argentínsku ekonomiku, ktorá v minulých troch rokoch zápasila s recesiou.

Podľa Guzmána, ktorého citovala agentúra Reuters, by hrubý domáci produkt (HDP) Argentíny mal tento rok vzrásť minimálne o 7 %. To je výrazne lepšia prognóza než odhad zo začiatku roka. Ten uvádzal tohtoročný rast ekonomiky na úrovni 5,5 %.

V roku 2020 klesla tretia najväčšia ekonomika Latinskej Ameriky o 10 %, pod čo sa výraznou mierou podpísala pandémia nového koronavírusu. Minuloročný vývoj bol ovplyvnený najmä 2. kvartálom, v ktorom sa ekonomika medziročne prepadla o rekordných vyše 19 %.