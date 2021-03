Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa však drží nad 69 USD za barel

dnes 8:16 -

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.18 h SEČ 69,34 USD (57,93 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 29 centov.

Napriek tomu smeruje cena ropy Brent za celý týždeň k rastu, už ôsmy týždeň po sebe. Výrazne sa pod to podpísali útoky na ropné zariadenia saudskoarabskej spoločnosti Saudi Aramco z konca minulého týždňa. Tie vyhnali cenu ropy Brent v pondelok (8. 3.) na 13-mesačné maximum.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 65,67 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 32 centov.