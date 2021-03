Slovenská pošta musí mať dlhodobú stratégiu rozvoja, upozornil hospodársky výbor

dnes 14:46 -

Výbor pre hospodárske záležitosti Národnej rady (NR) SR vo štvrtok zobral na vedomie Správu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR – Zabezpečovanie služieb Slovenskou poštou (SP). Výbor zároveň odporučil ministrovi dopravy, aby zabezpečil vypracovanie dlhodobej stratégie rozvoja tejto organizácie.

"Výbor odporúča ministrovi dopravy a výstavby Slovenskej republiky, aby zabezpečil najneskôr do skončenia súčasnej licencie platnej do 31. decembra 2022 vypracovanie dlhodobej stratégie rozvoja Slovenskej pošty s vymedzením zodpovednosti a s určením, čo popri univerzálnej poštovej službe bude jej strategickým obchodným portfóliom, vrátane plánovaných investícií," uvádza sa v uznesení výboru zverejnenom na webovej stránke NR SR.

Predseda výboru Peter Kremský (OĽANO) na sociálnej sieti dodal, že je smutné, že táto štátna firma, ktorá po celom Slovensku zamestnáva vyše desaťtisíc ľudí, v minulosti uzatvárala čudné zmluvy a tvorila straty. "Som rád, že nové vedenie to začalo čistiť, meniť, dávať do poriadku. Budeme poctivo strážiť, aby to pokračovalo a aby pošta fungovala lepšie ako doteraz," uviedol Kremský.

NKÚ v druhej polovici januára zverejnil výsledky kontroly v tejto organizácii, podľa ktorých "štát prostredníctvom ministerstva dopravy a výstavby dlhodobo nezvláda koordináciu vzťahov s vedením Slovenskej pošty a pošta nemá prijaté dlhodobé či strednodobé stratégie rozvoja". Ministerstvo ako 100-percentný vlastník tejto akciovej spoločnosti podľa kontrolórov tolerovalo stratové či nevýhodné zmluvné vzťahy. Rezort dopravy vtedy v reakcii pripomenul, že NKÚ pri kontrole hodnotil roky 2017 - 2019, teda fungovanie Slovenskej pošty pod vedením rezortu v minulom volebnom období.