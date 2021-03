Priemyselná produkcia v Taliansku v januári v medzimesačnom porovnaní vzrástla

dnes 11:31 -

Priemyselná produkcia v Taliansku v januári v medzimesačnom porovnaní opäť vzrástla a viac ako v decembri. Informoval o tom v utorok taliansky štatistický úrad ISTAT.

Podľa najnovších údajov sa výkon talianskeho priemyslu v januári 2021 zvýšil o 1 % oproti decembru, keď po revízii medzimesačne vzrástol o 0,2 %. Analytici pritom odhadovali, že priemyselná produkcia v tretej najväčšej ekonomike eurozóny stúpne v januári o 0,7 %.

Pod lepší, ako očakávaný výsledok, sa podpísalo oživenie výroby spotrebného tovaru, ktorá v januári vzrástla o 1,2 % po decembrovom poklese o 0,4 %, a tiež výroby kapitálových tovarov (o 1,4 % oproti –0,5 %).

Na druhej strane, rast výroby polotovarov sa v januári spomalil na 0,4 % z decembrových 1,2 % a produkcia energií klesla o 0,8 % po náraste o 3,1 % mesiac predtým.

V medziročnom porovnaní a po úprave o počet pracovných dní sa priemyselná produkcia v Taliansku v januári 2021 opäť znížila, už 23. mesiac v rade, a to o 2,4 %. To bol väčší pokles ako o 1,6 % v decembri. Ale ekonómovia očakávali ešte horší výsledok, a to prepad priemyslu v januári o 4,6 %.