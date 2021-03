Odbory Audi žiadajú vlastnú výrobu batérií a presun modelov do Ingolstadtu

dnes 15:46 -

Doterajšia montáž sa má rozšíriť. "Podniková rada žiada ísť o krok ďalej, čiže tu na mieste kompletovať články do setov batérií," cituje ho agentúra DPA. To by sa malo stať od roka 2023, keď hlavná fabrika v Ingolstadte začne vyrábať prvé elektromobily na spoločnej PPE platforme Audi a Porsche.

Okrem toho Mosch žiada, aby sa výroba modelu Audi Q4 e-tron a nového nosného modelu Audi Artemis ohláseného na rok 2024 v strednodobom horizonte presunula späť do Ingolstadtu alebo Neckarsulmu. Podľa doterajších plánov sa má malé SUV Q4 e-tron vyrábať vo fabrike Volkswagenu (VW) vo Zwickau a Artemis v Hannoveri. "Keď počty vozidiel budú naďalej stúpať, budeme požadovať, aby sa tieto modely vrátili do výrobnej siete Audi," dodal Mosch.