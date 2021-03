Znovuotvorenie ekonomiky spôsobí dočasné zrýchlenie inflácie

dnes 20:46 -

Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell uviedol, že znovuotvorenie ekonomiky môže spôsobiť dočasné zrýchlenie inflácie.

Powell vo štvrtok povedal, že v blízkom čase počíta so zvýšením inflačných tlakov, ktoré však podľa neho nebudú také veľké, aby Fed musel zvyšovať úrokové sadzby.

"Očakávame, že so znovuotvorením ekonomiky a, dúfajme, s jej zrýchlením uvidíme zvýšenie inflácie," povedal Powell na konferencii usporiadanej denníkom Wall Street Journal. "To by mohlo vytvoriť istý tlak na zvýšenie cien."

Trhy na Powellove vyjadrenia zareagovali negatívne a Wall Street sa výrazne oslabila. Výnosy 10-ročných dlhopisov americkej vlády sa opäť dostali nad 1,5 %, keď stúpli až na 1,526 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov vzrástli na 2,397 %.

Powell tiež zopakoval svoje predchádzajúce vyhlásenia, že nárast cien nebude podľa neho dlhodobý ani taký výrazný, aby Fed menil svoju uvoľnenú menovú politiku. Dodal, že zvýšenie výnosov dlhopisov signalizuje zlepšenie ekonomických vyhliadok.

Fed podľa Powella nezvýši úrokové sadzby, kým sa ekonomika nevráti k plnej zamestnanosti a inflácia sa dlhodobo nebude pohybovať nad dvoma percentami. Powell neočakáva splnenie ani jednej z týchto podmienok v tomto roku.