Analytici: Maloobchodné tržby klesli v januári výrazne viac, ako sa očakávalo

dnes 13:01 -

Úvod roka so sebou priniesol do slovenského maloobchodu kruté vytriezvenie, podotkol analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák. "Po prevažne pozitívnych prekvapeniach, ktoré maloobchod prinášal v závere roka, kedy vytváral ilúziu odolnosti domáceho maloobchodu (a predvianočných tržieb) voči druhej vlne pandémie, priniesol január nepríjemné zreálnenie tržieb slovenských obchodníkov," poznamenal.



Január a február však podľa neho patria z hľadiska tržieb k najslabším mesiacom roka. Navyše, efekt povianočných výpredajov z posledných rokov sa natoľko neprejavil, aj keď mnohé obchody využívajú aj online kanály. "Tak napríklad v nákupnom centre zákazník môže navštíviť predajne viacerých značiek a vo viacerých si zakúpiť zľavnený tovar. V prípade e-shopov alebo online kanálov znamená nákup z každého obchodu osobitnú donášku a s tým súvisiace zaplatenie dopravy," priblížila analytička Wood & Company Eva Sadovská.



Pohľad do štruktúry januárového poklesu tržieb podľa Koršňáka potvrdzuje, že pokles tržieb prechádzal naprieč segmentmi maloobchodu, pričom mieru poklesu určovala najmä miera závislosti na predaji nepotravinového tovaru v kamenných prevádzkach. Najmiernejší pokles tržieb zaznamenali domáce internetové obchody. V nepotravinovej časti maloobchodu zaznamenali medziročný pokles tržieb pod 20 % už len predaj pohonných látok a predajne s ostatným tovarom v špecializovaných predajniach, kde podľa analytika medziročný pokles tržieb pravdepodobne výrazne zmierňovali rastúce tržby lekární, prípadne drogérií.

Tržby pritom klesali už aj v hypermarketoch a supermarketoch. "V hypermarketoch a supermarketoch, ktorých tržby tvoria vyše 40 % z celkových tržieb maloobchodu, zároveň platil zákaz predaja ostatného tovaru. Pod ich pokles tržieb sa tak podpísali najmä páskami prelepené regály s oblečením či iným vybavením do domácností, ktoré bežne pod jednou strechou ponúkajú spolu s potravinami a drogériou," myslí si Sadovská.

Koršňák predpokladá, že výrazný januárový pokles tržieb v potravinovej časti maloobchodu by mohol byť len dočasný, ovplyvnený dočasným znemožnením predaja nepotravinového tovaru, i povianočným obdobím a už v nasledujúcich mesiacoch by sa tržby v potravinovom segmente mohli začať postupne zotavovať. Tržby potravín by mali pritom naďalej podporovať aj uzavreté reštaurácie, ktoré presúvajú časť tržieb práve do potravinového segmentu. Napriek tomu očakáva, že minimálne vo februári a marci budeme pravdepodobne v medziročnom porovnaní stále pozorovať silné prepady atakujúce dvojciferné úrovne.

Až "katastrofické" dosahy malo podľa Koršňáka novoročné sprísnenie opatrení na tržby hotelov a reštaurácií. Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák poukázal na to, že obmedzenia zasahujú predovšetkým služby a odvetvia vyžadujúce fyzickú prítomnosť zákazníka. Sadovská doplnila, že výdaj cez okienko či rozvoz nedokážu naplno nahradiť klasickú fyzickú návštevu reštaurácie.

Druhá vlna pandémie bude mať podľa Horňáka vplyv aj na spotrebu domácností v prvom štvrťroku tohto roka, ale po uvoľnení opatrení by ekonomické oživenie, vrátane maloobchodných tržieb, malo zrýchliť. Výraznejšie oživenie ekonomickej aktivity očakáva podľa teraz dostupných informácií od neskoršej jari 2021.

Pandémia a nižšia spotrebiteľská dôvera by aj podľa Koršňáka mala brzdiť spotrebu počas celej jari. "Odložená spotreba by však mohla i výraznejšie podporiť tržby maloobchodu počas leta, rastúce vklady obyvateľstva v bankách naznačujú, že potrebné zdroje by na to, minimálne časť domácností, mohla mať stále k dispozícii," dodal analytik.

Z údajov zverejnených ŠÚ SR vyplýva, že tržby maloobchodníkov sa v januári 2021 historicky prepadli medziročne o 16,8 %, pokles prvýkrát zaznamenali aj hypermarkety. Koronakríza existenčne zasiahla ubytovateľov, ich tržby boli v januári tohto roka nižšie takmer o 90 %, reštaurácie a pohostinstvá bojovali s polovičným poklesom tržieb.