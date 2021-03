Od pondelka platia v EÚ nové energetické štítky, zatiaľ pre štyri typy výrobkov

Zdroj: TASR

Foto: getty images

Cieľom tohto opatrenia je pomôcť spotrebiteľom v EÚ znížiť účty za energiu a uhlíkovú stopu. Nové štítky sa budú v prvej fáze vzťahovať na štyri kategórie výrobkov - chladničky a mrazničky, umývačky riadu, práčky a televízory (a iné prístroje s externými monitormi).

Nové štítky pre žiarovky a žiarovky s pevnými zdrojmi svetla budú nasledovať od 1. septembra a ďalšie produkty budú označené v nasledujúcich rokoch.

Pretože čoraz viac produktov sa hodnotí podľa stupnice A+, A++ alebo A+++, najdôležitejšou zmenou je návrat k jednoduchšej stupnici označovania od A po G. Táto škála je prísnejšia a je navrhnutá tak, aby len málo produktov dosiahlo hodnotenie A, čo ponecháva priestor na zavedenie účinnejších produktov na trh do budúcnosti.

Energeticky najefektívnejšie výrobky, ktoré sú v súčasnosti na trhu, budú teraz označované ako B, C alebo D. Na štítkoch pribudnú aj nové prvky vrátane QR kódu s odkazom na celoeurópsku databázu, ktorý umožní spotrebiteľom nájsť viac podrobností o kupovanom produkte.

Od 1. marca nadobudne účinnosť aj niekoľko pravidiel o ekodizajne - najmä pokiaľ ide o opraviteľnosť a potrebu výrobcov ponechávať náhradné diely k dispozícii niekoľko rokov po tom, ako výrobky boli z trhu stiahnuté.

Podľa eurokomisárky pre energetiku Kadri Simsonovej boli doterajšie energetické štítky veľmi úspešné. Umožnili priemernej domácnosti v EÚ ušetriť niekoľko stoviek eur ročne a motivovali spoločnosti investovať do výskumu a vývoja. Spresnila, že do konca februára 2021 bolo viac ako 90 % výrobkov označených buď A+, A++, alebo A+++. "Nový systém bude prehľadnejší a zabezpečí, aby podniky pokračovali v inováciách a ponúkali ešte efektívnejšie výrobky. To nám tiež pomôže znižovať emisie skleníkových plynov," uviedla v správe pre médiá.

Odlišné je aj rozloženie nového štítku s jasnejšími a modernejšími ikonami. Štítky so zmenenou mierkou zobrazujú viac ako iba triedu energetickej účinnosti. Napríklad pre práčku ukazujú na prvý pohľad počet spotrebovaných litrov vody na jeden prací cyklus, dĺžku cyklu a spotrebu energie nameranú pre štandardizovaný program.

Naskenovaním QR kódu v pravom hornom rohu štítkov môžu zákazníci nájsť ďalšie informácie o modeli produktu - údaje týkajúce sa rozmerov, špecifických vlastností alebo výsledky testov v závislosti od zariadenia. Všetky spotrebiče na trhu EÚ musia byť zaregistrované v novej celoeurópskej databáze - európskom registri výrobkov pre energetické označovanie (EPREL).

Od 1. marca platia aj nové nariadenia o ekodizajne. Týkajú sa najmä aktualizovaných požiadaviek na minimálnu účinnosť, posilňujú práva spotrebiteľov na opravy výrobkov a podporujú obehové hospodárstvo. Výrobcovia alebo dovozcovia budú povinní sprístupniť profesionálnym opravovniam množstvo dôležitých častí (motory a motorové kefy, čerpadlá, tlmiče a pružiny, bubny z práčok, atď.) po dobu najmenej sedem až desať rokov po zavedení posledného typu výrobku na jednotný trh EÚ.

Okrem toho výrobcovia aj pre spotrebiteľov - domácich majstrov -musia sprístupniť určité náhradné diely niekoľko rokov po uvedení produktu na trh. Ide o súčasti, ako sú dvere na prístrojoch, závesy či tesnenia. Maximálna doba dodania všetkých týchto kusov je 15 pracovných dní od objednania.

Komisia pripomenula, že energetické štítky EÚ pomáhajú spotrebiteľom pri informovanom výbere už viac ako 25 rokov. Spolu s harmonizovanými minimálnymi požiadavkami na výkon (ekodizajn) pravidlá EÚ v oblasti energetického označovania každoročne znížia výdavky spotrebiteľov o desiatky miliárd eur a znížia tlak na životné prostredie.